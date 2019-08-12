Чиновники встанут в стойку

По данным “Ъ”, Минэкономики, Росимущество и Минкомсвязи согласовали сделку «Ростелекома» по покупке оператора услуг центров обработки данных DataLine. Бизнес компании, возглавившей топ-5 операторов дата-центров по объему выручки, оценен в 21 млрд руб. с учетом около 4 млрд руб. долга. Сделка приведет к созданию доминирующего игрока и вызовет перераспределение на рынке, считают представители отрасли.

Минэкономики, Минкомсвязь и Росимущество подготовили проекты директив правительства, которые касаются приобретения «Ростелекомом» оператора дата-центров DataLine, и направили их курирующему IT вице-премьеру Максиму Акимову, рассказал “Ъ” источник, ознакомившийся с документами. Представитель господина Акимова подтвердил их получение, они отправлены на доработку в Аналитический центр при правительстве. В «Ростелекоме» отказались от комментариев.

В письме господину Акимову Минэкономики также представило схему, по которой пройдет сделка, и оценки бизнеса DataLine. Структура «Ростелекома» ООО «Центр хранения данных» приобретет 100% ООО «ДатаЛайн» у кипрской DDL Digital Systems Ltd. В документе чиновники ссылаются на оценку DataLine, произведенную E&Y и направленную «Ростелекомом» в Росимущество. Согласно ей, рыночная стоимость ООО «ДатаЛайн» составляет 21 млрд руб., а с учетом чистого долга в размере 4,08 млрд руб.— 16,9 млрд руб., рассказал источник “Ъ”. Собеседники “Ъ” на рынке ранее оценивали DataLine минимум в 21 млрд руб. с учетом долга в 3 млрд руб.

Впервые о том, что «Ростелеком» заинтересовался покупкой DataLine, “Ъ” сообщал 16 января. Тогда в DataLine не подтверждали, что покупателем выступит провайдер, но признавали переговоры с инвесторами. В марте Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку, говорил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

После приобретения DataLine «Ростелеком» станет абсолютным лидером по числу введенных стоек с долей рынка 24%, рассказывает собеседник “Ъ”, знакомый с материалами сделки.

По его словам, объединенный бизнес дата-центров «Ростелекома» достигнет стоимости в 63 млрд руб. По данным Cnews на 2018 год, среди поставщиков услуг центров обработки данных в России первое место занял «Ростелеком», у которого было 5868 стоек, следом шел DataLine (4711), на третьей позиции Linxdatacenter (2020). По итогам 2018 года группа DataLine лидировала на рынке по выручке, занимая почти 25%, или более 7 млрд руб., оценивает iKS Consulting. Непосредственно компания «ДатаЛайн», по данным “Ъ”, за 2018 год выручила 4,62 млрд руб. при EBITDA 2,73 млрд руб.

Слияние «Ростелекома» и DataLine приведет к созданию «мегаигрока», уверен ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин: «Компания будет доминировать на российском рынке». За прошлый год произошло уже несколько подобных сделок, и эта покупка была ожидаемой, отмечает директор по развитию подразделения облачных сервисов компании КРОК Максим Березин. В краткосрочной перспективе сделка никак не повлияет на рынок, потому что обе компании работают на нем давно, считает гендиректор 3Data Илья Хала. В дальнейшем же стратегия DataLine может измениться в пользу работы с госпроектами, на которые в большей степени нацелен «Ростелеком». «Тогда повысится спрос в отношении коммерческих игроков, будет некоторое перераспределение по рынку»,— допускает господин Хала. «Ростелеком», вероятно, пытается с помощью покупки DataLine не только усилить свое влияние на рынке, но и получить уже готовые ресурсы для реализации проектов в госсекторе, соглашается Максим Березин: «Текущих мощностей провайдеру не хватает, а строительство площадок с нуля привет к значительно большим инвестициям в инфраструктуру и, скорее всего, к повышению цен для клиентов». При этом у DataLine могут просесть позиции в традиционном сегменте из-за смещения фокуса, навязанного головной компанией, предупреждает Максим Березин. Именно благодаря сделке с DataLine «Ростелеком» намерен активно выходить в корпоративный сегмент, возражает Станислав Мирин.

Дмитрий Шестоперов