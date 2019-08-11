Пожар на военных складах в Красноярском крае потушен

Глава ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил о ликвидации возникшего после взрывов боеприпасов возгорания на военных складах под городом Ачинск.

«Горение там ликвидировано, просто проводятся работы, убеждаются в полной безопасности»,— сказал он ТАСС. Господин Лисин уточнил, что работы по разминированию отрезка железной дороги, которая проходит рядом со складами, уже завершены.

Напомним, взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор. Новые взрывы прогремели во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара. Из-за этого в Ачинском районе повторно ввели режим ЧС.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по время разминирования».