Суд продлил на месяц срок ареста журналиста «Черновика»

Советский районный суд Махачкалы продлил на месяц срок содержания под стражей Абдулмумина Гаджиева и Абубакара Ризванова. Они проходят по уголовному делу о финансировании терроризма. Принятие решения о дальнейшем содержании под стражей еще одного обвиняемого – Кемала Тамбиева – отложено на 13 августа по ходатайству защиты.

Судья Рашидхан Магомедов продлил срок содержания под стражей журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева и одного из руководителей благотворительного фонда «Ансар» Абубакара Ризванова до 13 сентября. О продлении срока ареста ходатайствовало следствие, поддержанное прокуратурой.

«Тяжесть преступления, в котором обвиняется Гаджиев, является достаточным основанием для того, чтобы удовлетворить ходатайство следствия», - цитирует «Черновик» судью Магомедова.

Как сообщал “Ъ”, Абдулмумину Гаджиеву предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — участие в террористической организации и финансирование терроризма. По версии следствия, журналист с 2011 года участвовал в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) путем оказания содействия в сборе денежных средств для нее.

По версии следствия, Абдулмумин Гаджиев размещал в «Черновике» ложную информацию. В результате введенное им в заблуждение неустановленное количество граждан перечислило денежные средства в фонд «Ансар», и 6 млн руб. были использованы его руководителем Исраилом Ахмеднабиевым «для материально-технического обеспечения организованных групп и незаконных вооруженных формирований», созданных на территории Сирии и России для совершения преступлений террористического характера.

В конце июля Генеральная прокуратура поручила прокурору Дагестана Денису Попову провести проверку сведений об уголовном преследовании Абдулмумина Гаджиева. Ранее Совет по правам человека при президенте России обратился по делу журналиста в Следственный комитет России и Генпрокуратуру.

Защита еще одного обвиняемого – уроженца Карачаево-Черкесии Кемала Тамбиева - попросила суд отложить процесс, поскольку следователь неверно информировал одного из адвокатов о сроках заседания. Судья Рашидхан Магомедов принял решение перенести заседание на 13 августа.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «"Черновик" приложили к обвинению».

Юлия Рыбина, Махачкала