России запретила ввоз плодовых культур из Китая

Россельхознадзор с 10 августа запрещает ввоз из Китая косточковых и семечковых культур. В поставляемой из КНР растительной продукции неоднократно выявляли опасные, карантинные для России объекты, уточнили в ведомстве. По данным Россельхознадзора, в 2018–2019 годах карантинные объекты выявили в 48 случаях. Заражения угрожают снижением урожаев семечковых и косточковых культур на 30–90%.

По каждому факту нарушений были отправлены официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений Китая. Российской ведомство также шесть раз предлагала КНР провести экспертные консультации и инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. «К сожалению, обращения Россельхознадзора не привели к проведению инспекций»,— добавили в пресс-службе ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

С 90-х годов ввоз китайской продукции осуществляется по упрощенной процедуре — разрешены поставки из любой провинции, без ограничений по местам и районам производства. Как уточняет Россельхознадзор, из Китая ежегодно поставляется более 900 тыс. тонн продукции растительного происхождения, что делает его одним из крупнейших поставщиков. В частности, более 180 тыс. тонн продукции составляют цитрусовые, более 190 тыс. тонн — яблоки, груши, сливы, нектарины, абрикосы, персики. Также поставляется более 80 тыс. тонн томатов, около 53 тыс. тонн картофеля, 100 тыс. тонн лука и чеснока.

По данным Федеральной таможенной службы, Китай является единственным крупным торговым партнером России, оборот с которым вырос за последние пять лет. Пять лет назад объем торговли с КНР составлял $43 млрд за полугодие, сейчас он вырос до $50,3 млрд (плюс 17%).

Подробности— в публикации “Ъ” «В плюсе только Китай».