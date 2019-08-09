Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Прогноз на стабильный, говорится в сообщении агентства.

«Россия закрепила надежную и последовательную политическую основу, которая обеспечит улучшенную макроэкономическую стабильность, уменьшит влияние волатильности цен на нефть на экономику и поддержит повышение устойчивости к внешним шокам»,— сообщается в пресс-релизе. Как поясняет агентство Fitch, принятые властями меры позволят России справляться с санкциями. Средняя инфляция будет оставаться близкой к целевому показателю инфляции в России в 4% в 2020–2021 годах.

Министр экономики РФ Антон Силуанов считает, что решение Fitch может стать логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами, передает ТАСС.

Напомним, в феврале Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в национальной и иностранной валютах на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом. А международное рейтинговое агентство S&P в июле подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».