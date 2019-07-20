S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-». Прогноз изменения рейтинга — «стабильный», говорится в пресс-релизе агентства.

«Мы можем предпринять негативные действия в ближайшие 24 месяца в случае геополитических событий, которые приведут к значительному ужесточению санкций иностранных государств в отношении России»,— говорится в сообщении. Аналогичный рейтинг S&P публиковало в январе 2019 года.

Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что рыночная оценка суверенного рейтинга страны выше, чем оценка рейтингового агентства. «Важно восстановление темпов экономического роста с слабого уровня первого полугодия, а затем выйти на более высокие темпы роста выше среднемировых»,— прокомментировал министр рейтинг агентства S&P.

Отметим, что в июне Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,5%. Оценку роста ВВП России снизили из-за резкого замедления роста в первом квартале 2019 года. По предварительным данным, в январе—марте экономика выросла на 0,5% в годовом выражении.