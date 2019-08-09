Der Spiegel: Daimler могут оштрафовать на €1 млрд за «дизельгейт»

Как стало известно германскому изданию Der Spiegel, прокуратура Штутгарта намерена добиваться штрафа в размере от €800 млн до €1 млрд для компании Daimler по результатам расследования фактов установки незаконного ПО на автомобили для занижения реального уровня вредных выхлопов. Само расследование пока продолжается и может быть закончено к концу года.

Напомним, что в ходе расследования в рамках скандала, получившего название «дизельгейт», в автомобилях Mercedes-Benz классов C и E было обнаружено ПО, гарантировавшее более тщательную очистку выхлопных газов на этапе проверки автомобилей на стенде перед продажей, в то время как после продажи уровень выбросов повышался. Германский регулятор KBA потребовал от Daimler отозвать 280 тыс. автомобилей для замены ПО. Максимальный размер штрафа за каждый автомобиль с незаконным ПО составляет €5 тыс. Но поскольку KBA пока не установило точное число автомобилей с таким ПО, окончательная сумма штрафа тоже пока не определена. По данным Der Spiegel, она может быть названа в сентябре или октябре.

Алена Миклашевская