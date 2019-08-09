В «Прогрессе» усмотрели растрату

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ОАО «РКЦ ''Прогресс''» Александра Кирилина. Помимо злоупотребления полномочиями, которое вменялось топ-менеджеру ранее, теперь он обвиняется также в присвоении имущества. В уголовном деле речь идет не только об инициированной Александром Кирилиным сделке по поставке гидравлического пресса по завышенной стоимости, по версии следствия нанесшей заводу ущерб в 125 млн руб., но и растрате 745 тыс. руб. на командировки подчиненных, а также хищении более 3,5 млн руб.

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы ОАО «РКЦ ''Прогресс''» Александра Кирилина. Ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По информации регионального следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР), Александр Кирилин с 2011 года по декабрь 2016 года заключил с ООО «Союзобщемашимпорт» договор на закупку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости — более 125 млн руб. Помимо этого по его инициативе сотрудников ФГУП «ЦСКБ-Прогресс» направили в командировку в Германию — во время командировки дополнительно потратили свыше 745 тыс. руб.

В итоге нанесенный предприятию общий ущерб превысил 126 млн руб., считают следователи.

Кроме того, по версии силовиков, в 2017 году Александр Кирилин «совершил растрату, то есть хищение вверенного ему имущества, на сумму более 3,5 млн руб.», говорится в сообщении СУ СКР.

Уголовное дело в отношении Александра Кирилина было возбуждено в начале 2018 года. Экс-глава предприятия свою вину не признавал. В том же году Самарский райсуд по ходатайству СКР отстранил Александра Кирилина от должности гендиректора ракетно-космического предприятия. Уволили его не только в связи с уголовным преследованием: комиссия «Роскосмоса» выявила, что Александр Кирилин, являясь руководителем «Прогресса», не смог «надлежащим образом организовать работу», допускал нарушения при совершении крупных сделок, а также при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (неэффективное расходование денежных средств и т. п.).

В результате совет директоров АО «РКЦ ''Прогресс''» принял решение не выплачивать компенсации «в связи с наличием информации о причастности» Александра Кирилина к «противоправным действиям».

Впоследствии бывший топ-менеджер пытался через суд добиться выплаты ему компенсации в размере трех ежемесячных заработков, предусмотренной трудовым договором, а также доплаты за секретность и других выплат на сумму более 3,6 млн руб. Не устроил Александра Кирилина и сам повод для отставки, которая была связана с возбуждением в отношении его уголовного дела.

Однако суд постановил, что решение совета директоров АО «РКЦ ''Прогресс''» является обоснованным и не нарушает действующее законодательство.

Это уже не первое расследование, связанное с нецелевым расходованием бюджетных средств высокопоставленными работниками ракетно-космического центра «Прогресс». Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении главного инженера предприятия Сергея Тюлевина и начальника финансового управления Светланы Кирилиной, причастных к закупкам по завышенным ценам оборудования для производства ракет-носителей «Союз-2». Нанесенный ущерб оценивается правоохранителями более чем в полмиллиарда рублей.

Кроме того, в феврале этого года Самарский районный суд арестовал бывшего заместителя генерального директора ракетно-космического центра «Прогресс» Константина Наумова. Он был задержан в ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества. Следователи считают, что компании «Технокомплектлинии» было перечислено около 5 млн руб. за работу, которая уже была сделана ранее. Силовики посчитали, что Константин Наумов связан с этой компанией.

Георгий Портнов, Самара