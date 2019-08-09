Памфилова пригрозила сделать «серьезные выводы» по итогам избирательной кампании

Председатель Центризбиркома России

(ЦИК) Элла Памфилова пообещала сделать «серьезные выводы» по итогам текущей избирательной кампании. «Есть претензии к нижестоящим комиссиям, мы внимательно собираем все материалы по этому поводу. Будет очень серьезный анализ после этой кампании, с серьезными выводами»,— сообщила она на заседании Центризбиркома (цитата по «Интерфаксу»).

Госпожа Памфилова пояснила, что у нее есть претензии и к работе ЦИКа. По ее словам, ведомство недоработало с проверкой персональных данных избирателей. «Я дала поручение четко позицию ЦИКа сформулировать, предложить МВД обновить, сделать это в интересах кандидатов и избирателей»,— сказала она.

Ранее стало известно, что Центризбирком вместе с правоохранительными органами готовит проверку в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях из-за заявлений петербуржцев, якобы обратившихся с просьбой проголосовать 8 сентября на экстерриториальных участках. Представители местных СМИ жаловались на чересчур сложный, по их мнению, порядок аккредитации на таких участках. Оппозиция считает, что на участках готовятся фальсификации.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «ЦИК собрался на дачу».