В Белгородской области могут построить завод СПГ за 1,5 млрд рублей

ООО «РусТЭК индустрия» планирует построить в Белгородской области завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) для моторного топлива, сообщает пресс-служба регионального департамента экономразвития. Стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд руб. Другие параметры производства не раскрываются.

«В ходе визита руководством компании совместно с представителями департамента экономического развития осмотрены инвестиционные площадки, подходящие для строительства завода»,— отметили в ведомстве.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «РусТЭК индустрия» зарегистрировано в Москве в 2014 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Директором выступает владелец 30% Роман Васин. Еще 70% ООО у Альберта Хисамутдинова. В 2017 году выручка компании составила 472,92 млн руб. (175,08 млн руб. в 2016-м), чистая прибыль — 12,86 млн руб. (7,73 млн руб.). Более актуальные финпоказатели не раскрывались.

Ранее стало известно, что в рамках пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019-2021 годы на территории региона планируется построить 47 автомобильных газовых заправок с объемом инвестиций 6,4 млрд руб. Инвесторы строительства АГЗС в регионе имеют налоговые льготы.

Сергей Калашников