Кинозрителям запретят курицу-гриль

Минкульт предлагает позволить кинотеатрам запрещать зрителям проносить свою еду в кинозалы. Сейчас этому препятствует закон «О защите прав потребителей». Инициатор предложения — Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) — говорит, что зрители проносят еду, которая пачкает сидения и мешает другим. Киносети при этом рассчитывают, что новые правила помогут поднять выручку кинобаров на 10%.

Минкульт РФ предложил внести изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии», проект поправок опубликован 8 августа на regulation.gov.ru. Документ предполагает новые правила работы и посещения кинотеатров в России.

Одна из предложенных мер — возможность запрета для зрителей проносить в кинотеатры продукты, алкогольные или прохладительные напитки, кроме тех, что продаются в кинобарах. Мера предлагается «в целях сохранения имущества и обеспечения общественного порядка и общественной безопасности».

Также Минкульт предлагает дать право кинотеатрам запретить зрителям приходить в пачкающей одежде и проносить в зал пиротехнические изделия, красящие вещества и громоздкие предметы.

Как сообщил “Ъ” председатель совета директоров АВК Олег Березин, инициатива внести такой законопроект принадлежит ассоциации, и речь здесь не о возможном увеличении выручки кинобаров, а «борьба с проносом пельменей и куры-гриль в залы».

«Сейчас кинотеатры по закону ''О защите прав потребителей'' не могут устанавливать запрет на пронос своей еды в зал. А зрители часто проносят в зал еду, вроде курицы-гриль, которую, во-первых, довольно сложно есть в темноте, во-вторых, она мешает смотреть фильм другим зрителям. Это в том числе плохо сказывается на чистоте кресел»,— говорит Олег Березин. «Котлеты в кинобарах не продаются не потому, что это невыгодно»,— говорит он, еда в кинобаре, наоборот, предусмотрена для того, чтобы ее можно было есть в темноте и не сильно мешать остальным. «Есть также проблема с громоздкими вещами, которые создают трудности для прохода, и стеклянными бутылками, которые, бывает, даже бросают в экран»,— говорит он. В то же время АВК отмечает, что готова обсуждать проект закона и «осмыслить все подводные камни, которые могут здесь возникнуть».

Киносети в то же время ожидают роста выручки кинобаров в случае введения таких запретов. Предположительно она может вырасти на 10%, оценивает президент «Каро» Ольга Зинякова.

«Эта инициатива давно обсуждалась между участниками рынка и госструктурами, поскольку необходимость введения таких правок очевидна для всех. Нигде в мире не разрешен пронос еды на территорию кинотеатра»,— указывает она. Кинотеатры в последние годы активнее вкладываются в развитие кинобаров, чтобы предложить широкую линейку, включая продукцию для детей и здоровое питание по доступным ценам, отметила госпожа Зинякова.

Возможность ограничить проход в зал с едой и напитками — в первую очередь вопрос безопасности, ведь в сосудах из-под других жидкостей можно пронести вещество, с помощью которого можно подвергнуть угрозе жизни людей в переполненном кинозале, уверен гендиректор сети «Премьер-зал» Владимир Петелин. «Был период, когда большинство кинотеатров не пропускали людей со своей едой и напитками, но несколько лет назад по кинотеатрам прокатилась серия судебных процессов, в которых судьи со ссылкой на закон о правах потребителей решили, что кинотеатры в таких случаях нарушают права зрителя. После этого большинство кинотеатров стали пускать со своими едой и напитками, получив падение продаж в кинобаре в среднем до 10%»,— рассказал господин Петелин.

Заместитель исполнительного директора сети «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула Кино») Андрей Крючков дает схожий прогноз: возможный рост в сегменте F&B (Food and Beverage) после введения запрета он оценивает в 8–10%. «Мы будем реинвестировать в открытие новых и обновление существующих кинотеатров»,— отметил господин Крючков, подчеркнув, что «в первую очередь инициатива положительно скажется на чистоте кинотеатральных залов, безопасности и комфорте во время сеансов».

Если кинотеатры получат право ограничивать проход со своими едой и напитками, следует ожидать роста продаж кинобара как минимум на 10%, прогнозирует он.

Законопроект также запрещает не только видеосъемку в зале кинотеатра, но и фото- и аудиозаписи вне зависимости от их целей. Также в проекте прописаны требования к самим кинотеатрам. В частности, предполагается, что в случае «отмены, замены или некачественного показа фильма по вине демонстратора», а также в случае, когда кинотеатр не предупредил о возрастных ограничениях, зрители смогут просить возместить стоимость билета, если обратятся с такой просьбой не позднее пяти дней после сеанса.

Кроме того, предполагается дать зрителям право возвратить билет по собственной инициативе при условии обращения до начала сеанса. Кинотеатры предлагается обязать информировать посетителей о действиях в случае чрезвычайной ситуации и эвакуировать их, а также предоставлять возможность прочитать правила посещения кинотеатра до покупки билета.

Валерия Лебедева