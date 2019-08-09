Воронежский авиазавод начал допэмиссию для финансирования ремонта

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, структура ОАК — Объединенной авиастроительной корпорации) через четыре дня, с 13 августа, начинает допэмиссию стоимостью 1,54 млрд руб., сообщила компания 9 августа. Всего должно быть размещено 38,5 млн обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 40 руб. каждая.

Допэмиссия планируется по закрытой подписке, поэтому ее покупателем должна стать ОАК. Допэмиссия завершится с передачей прав на последнюю акцию.

«За счет допэмиссии будут доведены средства госбюджета на ряд программ, прежде всего на Ил-114-300 и реконструкцию заводского аэродрома "Придача"»,— уточняли ранее в пресс-службе ВАСО.

Напомним, на предприятии планируется модернизация мощностей для выпуска компонентов Ил-114-300. Проект предполагает модернизацию 1,97 тыс. кв. м цехов.

Подробнее о модернизации авиазавода — в материале “Ъ-Черноземье” «От ВАСО улетают доходы».

Сергей Калашников