ВАСО хочет провести допэмиссию в пользу материнского ОАК для финансирования программы по Ил-114-300 и ремонта «Придачи»

Общее собрание акционеров ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, структура ОАК — Объединенной авиастроительной корпорации) приняло решение об увеличении уставного капитала общества. Это следует из данных «СПАРК-интерфакс». Речь идет о размещении дополнительных 38,5 млн шт. акций номинальной стоимостью 40 руб. каждая посредством закрытой подписки, потенциальный приобретатель акций — ОАК. Таким образом, уставный капитал общества может увеличиться на 1,54 млрд руб.

«За счет допэмиссии будут доведены средства госбюджета на ряд программ, прежде всего на Ил-114-300 и реконструкцию заводского аэродрома “Придача”»,— рассказали в пресс-службе ВАСО. Окончательно цена размещения дополнительных акций будет определена советом директоров ВАСО не позднее даты начала размещения акций. Решение было принято большинством голосов.

Напомним, в ВАСО планируется модернизация мощностей для выпуска компонентов Ил-114-300. Победителем торгов на разработку проекта реконструкции и техперевооружения для изготовления агрегатов в марте 2018 года стало АО «Казанский Гипронииавиапром». Проект предполагает модернизацию 1,97 тыс. кв. м цехов. ВАСО займется поставкой важнейших агрегатов — частей крыльев, рулей и мотогондол. Авиазавод планирует выпускать свыше 40% агрегатов для самолета, производство которого наладят в РСК «МиГ». Первый серийный Ил-114-300 может быть создан в 2020-2021 годах, ежегодно планируется выпускать до 12 самолетов.

О программе модернизаци авиазавода — в публикации “Ъ-Черноземье” «От ВАСО улетают доходы».

Мария Старикова