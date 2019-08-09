ЕС готовит общие правила по выявлению и непризнанию паспортов РФ для жителей Донбасса

Европейский союз разрабатывает единое руководство по выявлению и признанию недействительными паспортов граждан России, выданных жителям Донбасса. Об этом в четверг, 8 августа, сообщила служба новостей германского вещателя Deutsche Welle, ссылаясь на заявление официального представителя Евросоюза. Документ будет адресован государствам-членам ЕС и их дипломатическим представительствам.

По словам представителя, работа ведется Еврокомиссией вместе с Европейской службой иностранных дел, «в координации» с миссиями ЕС в России и на Украине. По словам представителя ЕС, документ будет касаться и вопроса выдачи виз жителям Донбасса с российскими паспортами, где бы они ни подавали свои заявки — на Украине или в России.

В июне Евросоюз выразил «чрезвычайную обеспокоенность» решением российских властей упростить процедуру выдачи паспортов для жителей Донбасса. Тогда же, напоминает Deutsche Welle, в Брюсселе заявили о готовности рассмотреть вопрос о непризнании таких паспортов и о том, что работа над этим уже началась.

Вопросы признания или непризнания паспортов находятся в исключительной компетенции стран-членов Союза. О непризнании паспортов уже заявили Литва и Эстония.

О том, как в Ростовской области начали выдавать первые паспорта РФ для жителей ДНР и ЛНР по упрощенной программе, читайте в публикации “Ъ”.

Николай Нерехтов