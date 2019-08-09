Broadcom покупает корпоративное подразделение Symantec за $10,7 млрд

Сингапурский производитель полупроводников Broadcom покупает часть бизнеса американской компании Symantec, специализирующейся на разработке ПО, прежде всего антивирусного. Broadcom покупает подразделение, разрабатывающее ПО для обеспечения корпоративной информационной безопасности, к Broadcom перейдет также и сам бренд Symantec. Сумма сделки составила $10,7 млрд.

О сделке компании объявили в четверг, 8 августа, ожидается, что она будет завершена к концу года. Годовая выручка корпоративного подразделения Symantec оценивается в $2 млрд.

Ранее Broadcom вел переговоры о покупке всей Symantec, но эти переговоры не привели к заключению сделки. В последнее время Broadcom, основным бизнесом которого остается производство полупроводников, все активнее выходит на рынок разработки ПО. В прошлом году Broadcom купила американского разработчика ПО CA за $18,9 млрд, также она вела переговоры о покупке другого разработчика, Tibco Software. Symantec, в свою очередь, собирается сосредоточиться на пользовательском антивирусном ПО, выпускаемом под брендами Norton и LifeLock.

В прошлом году Broadcom предпринял попытку купить своего американского конкурента Qualcomm, предполагалось, что сумма сделки составит $117 млрд, но сделка была заблокирована американскими властями, так как она, по мнению Дональда Трампа, угрожала национальной безопасности США. Дело в том, что до недавнего времени Broadcom была сингапурской компанией, только в 2017 году она приняла решение о переносе штаб-квартиры в США, но это решение не повлияло на позицию американских властей. Нынешняя сделка также еще требует одобрения регуляторами США, ЕС и Японии.

Яна Рождественская