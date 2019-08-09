Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка

В России в 2018 году первого ребенка чаще всего рожали в 26 лет, следует из данных Росстата, которые приводит RT. Второго ребенка чаще рожали в 30 лет, третьего — в 31 год, четвертого — в 33. Всего в прошлом году родились 1,6 млн детей.

Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.

«В России, как и в других странах, она (эта тенденция.— “Ъ”) связана с изменением образа жизни женщин: все чаще они отдают предпочтение карьере, получению образования и в этой связи откладывают рождение ребенка»,— сказал господин Шульгин и добавил, что эта тенденция будет продолжаться.

Напомним, в 2019 году в России был запущен национальный проект «Демография». Одна из его целей — поддержка женщин с детьми и обеспечение их занятости. В 2019–2024 годах проект обойдется федеральному бюджету в 1,6 трлн руб.

Подробнее — в материале “Ъ” «Переподготовка кадров приближается к бюджету».