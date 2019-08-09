Назначены выборы в территориях Коми-округа

Территориальные избирательные комиссии назначили выборы депутатов дум Гайнского, Косинского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, а также Уинского муниципального округа на 27 октября. В этот день состоятся и дополнительные выборы депутата Гремячинской городской думы по одномандатному избирательному округу №3.

Кандидаты могут подать документы на выдвижение в течение 20 дней с момента опубликования решения о назначении выборов. Следующий после выдвижения этап — прием документов на регистрацию — продлится с 22 августа до 11 сентября. Решение о регистрации кандидата или мотивированный отказ принимается ТИКом в течение 10 дней со дня подачи необходимых документов. Полный список зарегистрированных кандидатов на выборы депутатов муниципальных дум будет известен после 21 сентября.

Напомним, депутаты краевого заксобрания в июне поддержали законопроекты о преобразовании Гайнского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского и Косинского районов Коми-округа в муниципальные округа. Депутаты также одобрили инициативу о реорганизации Уинского района в муниципальный округ. Предполагается, что в результате преобразований поселения муниципального района потеряют статус самостоятельных муниципальных образований и будут объединены в единый округ. На каждой объединенной территории будет создана единая администрация и представительный орган.