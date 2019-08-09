В аэропортах Москвы из-за непогоды задержано более 40 рейсов

В общей сложности более 40 рейсов на прилет и на вылет задержано в московских аэропортах из-за непогоды в столице. Со вчерашнего вечера в Москве действует оранжевый уровень опасности из-за высокой вероятности сильного ветра и грозы.

По состоянию на 10:00 во Внуково задержано 18 рейсов, в Домодедово — 13, в Шереметьево — более 12 рейсов.

Накануне вечером, 8 августа, вещание российских федеральных каналов было прервано более чем на 30 минут из-за предупреждения МЧС. До вечера пятницы объявлено штормовое предупреждение, возможно шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.