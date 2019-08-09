«Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга на Дальний Восток

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит беспосадочные рейсы из Екатеринбурга во Владивосток и Хабаровск. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов. По его словам, это стало возможным после приобретения пяти новых самолетов Airbus, которые «Уральские авиалинии» получат до конца 2019 года.

«В этом году будет пять самолетов — три Airbus A320 и два Airbus A321. Мы сможем летать практически в весь Китай без посадок, будут беспосадочные перелеты Екатеринбург—Владивосток и Екатеринбург—Хабаровск, вероятнее всего, откроем рейсы в Токио из этих городов. То есть в столицу Японии будем долетать с одной промежуточной посадкой (во Владивостоке) Расширяются возможности авиакомпании и на европейском направлении»,— приводит ТАСС слова господина Скуратова.