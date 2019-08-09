РБК: «Восточный» отказался продавать акции из дела Майкла Калви за 2,6 млрд рублей

Банк «Восточный» не стал продавать пакет акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG) американскому фонду Parus Marine за 2,6 млрд руб. Это следует из ответа банка на предложение фонда, пишет РБК.

По данным издания, «Восточный» попросил пересмотреть стоимость предложения. Председатель правления банка Вячеслав Арутюнян в ответном письме указал, что акции, по оценке организации, стоят 3,7 млрд руб. Эта цена складывается из следующих частей:

2,6 млрд руб.— кредит Первого коллекторского бюро (ПКБ), выданный «Восточным». Он был погашен в счет цены акций IFTG, которые переданы на баланс банка;

1,1 млрд руб.— деньги, которые «Восточный» выплатил ПКБ за «фиктивные услуги» (суть их не уточняется).

«Таким образом, общая сумма убытка, связанная с приобретением акций, составляет 3,7 млрд руб.»,— говорится в ответе на предложение фонда.

Напомним, что акции IFTG стали поводом для открытия уголовного дела против основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви. По версии следствия, он, будучи владельцем ПБК, взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций IFTG. Они были оценены в 3 млрд руб., но следствие считает, что их стоимость равна 600 тыс. руб. Таким образом, Майкл Калви и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб., полагают правоохранительные органы.

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Сам Майкл Калви заявил, что причиной его ареста стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием этой кредитной организации Артемом Аветисяном.

О ходе разбирательства — в материале “Ъ” «В деле «“Восточного” не хватает общения».