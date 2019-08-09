Uber понес рекордные убытки на $5,2 млрд во втором квартале 2019 года

Сервис такси Uber во втором квартале 2019 финансового года понес рекордные убытки, следует из отчетности компании. Они составили $5,2 млрд против $878 млн в аналогичном периоде в прошлом году. Выручка сервиса увеличилась на 14%, до $3,17 млрд.

Согласно финансовому отчету, число бронирований поездок с помощью сервиса увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость всех совершенных за три месяца поездок составила $15,7 млрд.

Напомним, что в первом квартале Uber также понес убытки — $1,01 млрд. Выручка компании составила почти $3,1 млрд.

В мае компания Uber провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). IPO компании стало крупнейшим за последние пять лет, но при этом грозит стать худшим в истории NYSE. В первый же день IPO инвесторы потеряли $617 млн.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «IPO Uber бьет рекорды».