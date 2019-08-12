12 августа, понедельник
Войти в профиль
Огонёк

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Чем дольше, тем лучше

Визитная карточка

Журнал "Огонёк" от , стр. 28

Алексей Москалев, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией генетики продолжительности жизни и старения в МФТИ и лабораторией молекулярной радиобиологии и геронтологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Специализируется на изучении генов продолжительности жизни и биомаркеров старения. Автор более 80 научных публикаций в областях генетики старения, генетики продолжительности жизни, радиационной генетики и серии научно-популярных книг.

Комментарии

Печать

PDF-версия

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя