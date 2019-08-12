Пищевые ценности

Суперфуды, которые признаны наиболее полезными продуктами в мире (расчет калорий на 100 граммов)

1. Миндаль

Богат мононенасыщенными жирными кислотами. Может содействовать лечению сердечно-сосудистых заболеваний и помочь при диабете.

579 ккал

2. Черимойя

Экзотические плоды у черимойи мясистые и сладкие, с белой мякотью. Богата сахаром и витаминами А, С, В1, В2 и калием.

75 ккал

3. Океанский окунь

Атлантический вид. Глубоководная рыба с высоким содержанием белка и низким содержанием насыщенных жиров.

79 ккал

4. Камбала

Обычно не содержит ртути и является хорошим источником необходимого питательного вещества витамина В1.

70 ккал

5. Семена чиа

Крошечные черные семена содержат большое количество пищевых волокон, белка, а-линоленовой кислоты, фенольной кислоты и витаминов.

486 ккал

6. Семена тыквы

Один из самых богатых растительных источников железа и марганца.

559 ккал

7. Листья мангольда (подвид свеклы обыкновенной)

Очень редкий диетический источник беталаинов, фитохимические вещества, которые, как считается, обладают антиоксидантными и другими полезными для здоровья свойствами.

19 ккал

8. Свиное сало

Хороший источник витаминов группы В и минералов. Свиной жир является более ненасыщенным и здоровым, чем бараний или говяжий жир.

632 ккал

9. Свекла

Полезны листья свеклы с высоким содержанием кальция, железа, витаминов группы К и группы В (особенно рибофлавин).

22 ккал

10. Морской окунь

Питательный, но может нести опасные токсины. Регулирует сахар в крови, полезен для щитовидной железы.

100 ккал

11. Петрушка

Наиболее питательна сушеная и молотая петрушка в качестве специи. Содержит большое количество бора, фтора и кальция для здоровья костей и зубов.

292 ккал

12. Сельдерей

Полезнее считается сушеный сельдерей в качестве приправы. Важный источник витаминов, минералов и аминокислот.

319 ккал

13. Водяной кресс-салат (жеруха обыкновенная)

Уникальный экземпляр среди овощей, растет в проточной воде как дикое растение. Традиционно едят для лечения минерального дефицита.

11 ккал

14. Мандарины, апельсины

Полезен свежевыжатый сок. Обладает высоким содержанием сахара и каротиноида криптоксантина, предшественника витамина А.

53 ккал

15. Зеленый горошек

Содержит большое количество фосфора, магния, железа, цинка, меди и пищевых волокон.

77 ккал