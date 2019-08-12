Пищевые ценности

Суперфуды, которые признаны наиболее полезными продуктами в мире (расчет калорий на 100 граммов)
1. Миндаль
Богат мононенасыщенными жирными кислотами. Может содействовать лечению сердечно-сосудистых заболеваний и помочь при диабете.
579 ккал
2. Черимойя
Экзотические плоды у черимойи мясистые и сладкие, с белой мякотью. Богата сахаром и витаминами А, С, В1, В2 и калием.
75 ккал
3. Океанский окунь
Атлантический вид. Глубоководная рыба с высоким содержанием белка и низким содержанием насыщенных жиров.
79 ккал
4. Камбала
Обычно не содержит ртути и является хорошим источником необходимого питательного вещества витамина В1.
70 ккал
5. Семена чиа
Крошечные черные семена содержат большое количество пищевых волокон, белка, а-линоленовой кислоты, фенольной кислоты и витаминов.
486 ккал
6. Семена тыквы
Один из самых богатых растительных источников железа и марганца.
559 ккал
7. Листья мангольда (подвид свеклы обыкновенной)
Очень редкий диетический источник беталаинов, фитохимические вещества, которые, как считается, обладают антиоксидантными и другими полезными для здоровья свойствами.
19 ккал
8. Свиное сало
Хороший источник витаминов группы В и минералов. Свиной жир является более ненасыщенным и здоровым, чем бараний или говяжий жир.
632 ккал
9. Свекла
Полезны листья свеклы с высоким содержанием кальция, железа, витаминов группы К и группы В (особенно рибофлавин).
22 ккал
10. Морской окунь
Питательный, но может нести опасные токсины. Регулирует сахар в крови, полезен для щитовидной железы.
100 ккал
11. Петрушка
Наиболее питательна сушеная и молотая петрушка в качестве специи. Содержит большое количество бора, фтора и кальция для здоровья костей и зубов.
292 ккал
12. Сельдерей
Полезнее считается сушеный сельдерей в качестве приправы. Важный источник витаминов, минералов и аминокислот.
319 ккал
13. Водяной кресс-салат (жеруха обыкновенная)
Уникальный экземпляр среди овощей, растет в проточной воде как дикое растение. Традиционно едят для лечения минерального дефицита.
11 ккал
14. Мандарины, апельсины
Полезен свежевыжатый сок. Обладает высоким содержанием сахара и каротиноида криптоксантина, предшественника витамина А.
53 ккал
15. Зеленый горошек
Содержит большое количество фосфора, магния, железа, цинка, меди и пищевых волокон.
77 ккал
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