Алфавит молодости

Доказано, что эти вещества замедляют старение
Альфа-липоевая кислота (шпинат)
Апигенин (апельсины, яблоки, вишня, виноград, лук, петрушка, брокколи, сладкий зеленый перец, сельдерей, ячмень, помидоры, чай)
Астаксантин (лосось, креветки)
Гидрокситирозол (оливковое масло)
Гинсенозид (женьшень)
Глицирризиновая кислота (солодка)
Изотиоцианаты (горчица)
Изофлавоны: генистеин и дегуелин (соя)
Индолы: индол-3-карбинол и 3,3'-дииндолилметан (брокколи, цветная и белокочанная капуста, брюссельская капуста)
Капсаицин (перец чили)
Кверцетин (чай, лук, красный виноград и яблоки)
Кемпферол (капуста)
Кофеин (кофе)
Куркумин (карри)
Проантоцианидины (виноградные косточки, черника, ежевика, яблоки, персики, груши, нектарины, киви, манго, финики, бананы, сорго, ячмень, грецкие орехи, кешью)
Ресвератрол (красный виноград)
Рутин (чай, ягоды)
Токотриенол (бурый рис, красное пальмовое масло)
Физетин (клубника, яблоки, хурма и лук)
Эпигаллокатехин галлат (зеленый чай)
L-теанин, теафлавины (чай)
просмотров: 196025
просмотров: 106450
просмотров: 80831
просмотров: 55244
просмотров: 48623