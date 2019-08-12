Как много «бабушек» хороших

«Теплый образ» бабушки широко используется в бизнесе. «Огонек» выяснил, как можно заработать, продвигая символ уюта и заботы

Песни и танцы

Самый известный в стране «бабушкин» бренд — это, конечно, «Бурановские бабушки». Ансамбль, созданный больше 45 лет назад в удмуртском селе, участвовал в Евровидении (2012 год, 2-е место), с триумфом гастролирует по всему миру. Средний возраст коллектива — 70 лет. Поющий ансамбль «Бабушки» существует также в Азербайджане. Но мировой славы добились именно наши. Существуют также и «Танцующие бабушки» — этот коллектив организовали две веселые пенсионерки Абзелиловского района Башкирии.

Носки и варежки

Не только Юлия из Петербурга придумала бизнес с участием старушек-рукодельниц. Бренд «Бабушка вяжет» обязан своим появлением предпринимателю Сергею Косенко. Сначала он продавал свитера с оленями, которые шли «на ура», а затем разнообразил линейку товаров носками и варежками из Тамбовской деревни Рассказово, пенсионерки которой много и охотно вяжут.

Тесты

«Загадки бабушки Шошо», вопросы на логику и тесты на внимательность и быстроту мышления для маленьких детей, а также познавательные видео и полезные советы получили в YouTube больше миллиона просмотров. Кто скрывается за образом «бабушки Шошо», которая то превращается в жабу, то экзаменует монстров, не известно.

Тюбетейки

«Татарские тюбетейки, джинсовые тюбетейки, шали, сумки, вязаные тапочки и коврики, лоскутные одеяла. Татарский чай. Сделано бабушками» — так рекламируется проект жительниц города Ялуторовск Тюменской области. Они придумали клуб по интересам, создали бренд и учат молодежь рукоделию.

Молоко, мыло, рестораны

«Бабушкина» теплая аура используется при производстве молочных продуктов (реклама использует образы «почти» деревенского производства) и колбасы (существует продукт с «бабушкой» в названии). Кроме того, изображение абстрактной старушки украшает целую линейку косметических средств. И конечно, слово «бабушка» красуется на вывесках огромного количества ресторанов и кафе. И правда, кто лучше приготовит, чем бабушка!