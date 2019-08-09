Зеленский отказался подписать совместное заявление с патриархом Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать совместное заявление с Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле, сообщает Би-би-си News Украина. Причины такого решения неизвестны. По информации издания, стороны просто «не поняли друг друга», и в последний момент в команде президента отказались подписывать подготовленный Константинополем документ.

Как пишет Би-би-си, встреча состоялась по инициативе господина Зеленского и прошла нормально, в «позитивном настроении». Совместное заявление заранее готовилось Константинопольской патриархией и украинским МИДом. Оно, по словам одного из источников Би-би-си, было преимущественно посвящено вопросам экологии, поскольку патриарх Варфоломей известен деятельностью в этой сфере. Чем итоговый документ не понравился Владимиру Зеленскому, не ясно.

После переговоров офис президента Украины опубликовал пресс-релиз. В нем говорится, что господин Зеленский поблагодарил патриарха за поддержку Украины и пообещал «защищать независимость церкви», а патриарх Варфоломей подтвердил «поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

Напомним, в апреле 2018 года власти Украины решили образовать собственную православную церковь. При поддержке патриарха Варфоломея был запущен процесс по ее созданию. 15 декабря в Киеве прошел так называемый объединительный собор православных церквей Украины, на котором избрали главу новой церковной структуры — митрополита Киевского Епифания.

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