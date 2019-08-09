Заместительная активность

Первый заместитель министра экономического развития Прикамья Алексей Григорьев назначен замглавы администрации губернатора, курирующим макроэкономические вопросы. Его предшественник Назим Султанов перешел в аппарат правительства региона. Собеседники „Ъ-Прикамье“ связывают эти решения с необходимостью усиления экономического блока краевой администрации. Эксперты предполагают, что перестановки в администрации губернатора назрели давно, и не исключают новых кадровых решений.

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, первый заместитель министра экономического развития Пермского края Алексей Григорьев назначен заместителем главы администрации губернатора региона. Как пояснил источник в краевой администрации, господин Григорьев будет курировать макроэкономические вопросы региона. Исполняющим обязанности замминистра экономического развития Прикамья назначен начальник управления налогообложения Даниил Гетманский.

Собеседник, близкий к краевым властям, отметил, что «функционал Алексея Григорьева будет схожим с его работой в минэкономразвития». «Это макроэкономика, нацпроекты. В этом случае полномочия министерства и администрации губернатора близки. Каких-то принципиальных изменений ждать не стоит»,— поделился источник. Другой собеседник предполагает, что назначение господина Григорьева обу­словлено «необходимостью усиления экономического блока краевой администрации».

Предыдущий куратор этого блока Назим Султанов назначен заместителем руководителя аппарата правительства. «Он осуществляет общую организацию деятельности рабочей группы Госсовета РФ „Экономика и финансы“, которую возглавляет губернатор. Большинство вопросов находится на стыке министерств. Логично, что эти процессы эффективней координировать внутри правительства»,— пояснил собеседник „Ъ-Прикамье“. Он добавил, что еще одной задачей господина Султанова будет усиление аналитической работы в части реализации приоритетных проектов в крае.

Алексей Григорьев работал в краевом министерстве экономического развития с лета 2017 года. До этого чиновник занимал пост замначальника управления финансовой и налоговой политики департамента экономической политики и развития Москвы. Отметим, что до возвращения в Пермский край этим департаментом руководил глава региона Максим Решетников. Бывший замглавы Росаккредитации и экс-помощник губернатора Назим Султанов работал замглавы краевой администрации с апреля прошлого года.

Это уже не первое кадровое изменение в руководстве администрации губернатора. В конце июня глава Пермского края Максим Решетников назначил на пост замглавы администрации губернатора экс-министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Льва Гершанока. Господин Гершанок курирует кадры и правовой сектор.

До этого назначения правовой блок курировала замглавы администрации губернатора Яна Дорофеева. По одной из версий, госпожа Дорофеева, лишившись значительной части своего функционала, может покинуть краевую администрацию. «Ее уход — вопрос времени»,— предполагает один из собеседников „Ъ-Прикамье“, близких к краевым властям. В департаменте пресс-службы администрации губернатора эту информацию не прокомментируют.

Депутат заксобрания, член комитета по промышленности, экономической политике и налогам Александр Григоренко считает, что это не последние перестановки в администрации губернатора. «На мой взгляд, губернатор решил актуальные кадровые вопросы, касающиеся правительства, и перешел к формированию своей администрации. Эта структура с 2017 года практически не менялась и работала, по моему мнению, по инерции. Но реализация национальных проектов и предстоящие в 2021 году масштабные избирательные кампании требуют другого подхода»,— полагает депутат.

По его словам, Максим Решетников стремится привлечь в свою администрацию молодых и энергичных профессионалов. «Думаю, что назначения Льва Гершанока и Алексея Григорьева тоже вписываются в тенденцию»,— отмечает господин Григоренко.

Константин Кадочников