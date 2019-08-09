Заместительная активность

Первый заместитель министра экономического развития Прикамья Алексей Григорьев назначен замглавы администрации губернатора, курирующим макроэкономические вопросы. Его предшественник Назим Султанов перешел в аппарат правительства региона. Собеседники „Ъ-Прикамье“ связывают эти решения с необходимостью усиления экономического блока краевой администрации. Эксперты предполагают, что перестановки в администрации губернатора назрели давно, и не исключают новых кадровых решений.
Как стало известно „Ъ-Прикамье“, первый заместитель министра экономического развития Пермского края Алексей Григорьев назначен заместителем главы администрации губернатора региона. Как пояснил источник в краевой администрации, господин Григорьев будет курировать макроэкономические вопросы региона. Исполняющим обязанности замминистра экономического развития Прикамья назначен начальник управления налогообложения Даниил Гетманский.
Собеседник, близкий к краевым властям, отметил, что «функционал Алексея Григорьева будет схожим с его работой в минэкономразвития». «Это макроэкономика, нацпроекты. В этом случае полномочия министерства и администрации губернатора близки. Каких-то принципиальных изменений ждать не стоит»,— поделился источник. Другой собеседник предполагает, что назначение господина Григорьева обусловлено «необходимостью усиления экономического блока краевой администрации».
Предыдущий куратор этого блока Назим Султанов назначен заместителем руководителя аппарата правительства. «Он осуществляет общую организацию деятельности рабочей группы Госсовета РФ „Экономика и финансы“, которую возглавляет губернатор. Большинство вопросов находится на стыке министерств. Логично, что эти процессы эффективней координировать внутри правительства»,— пояснил собеседник „Ъ-Прикамье“. Он добавил, что еще одной задачей господина Султанова будет усиление аналитической работы в части реализации приоритетных проектов в крае.
Алексей Григорьев работал в краевом министерстве экономического развития с лета 2017 года. До этого чиновник занимал пост замначальника управления финансовой и налоговой политики департамента экономической политики и развития Москвы. Отметим, что до возвращения в Пермский край этим департаментом руководил глава региона Максим Решетников. Бывший замглавы Росаккредитации и экс-помощник губернатора Назим Султанов работал замглавы краевой администрации с апреля прошлого года.
Это уже не первое кадровое изменение в руководстве администрации губернатора. В конце июня глава Пермского края Максим Решетников назначил на пост замглавы администрации губернатора экс-министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Льва Гершанока. Господин Гершанок курирует кадры и правовой сектор.
До этого назначения правовой блок курировала замглавы администрации губернатора Яна Дорофеева. По одной из версий, госпожа Дорофеева, лишившись значительной части своего функционала, может покинуть краевую администрацию. «Ее уход — вопрос времени»,— предполагает один из собеседников „Ъ-Прикамье“, близких к краевым властям. В департаменте пресс-службы администрации губернатора эту информацию не прокомментируют.
Депутат заксобрания, член комитета по промышленности, экономической политике и налогам Александр Григоренко считает, что это не последние перестановки в администрации губернатора. «На мой взгляд, губернатор решил актуальные кадровые вопросы, касающиеся правительства, и перешел к формированию своей администрации. Эта структура с 2017 года практически не менялась и работала, по моему мнению, по инерции. Но реализация национальных проектов и предстоящие в 2021 году масштабные избирательные кампании требуют другого подхода»,— полагает депутат.
По его словам, Максим Решетников стремится привлечь в свою администрацию молодых и энергичных профессионалов. «Думаю, что назначения Льва Гершанока и Алексея Григорьева тоже вписываются в тенденцию»,— отмечает господин Григоренко.