ФСБ обнаружила китайные связи

Следственные органы УФСБ по Пермскому краю расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников группы компаний «Промойл». Группа специализируется на производстве и реализации станкостроительного оборудования. По версии ФСБ, под видом станков собственного производства «Промойл» поставила оборонному ПЗ «Машиностроитель» станки, изготовленные в КНР. При этом, согласно конкурсной документации, все оборудование должно быть российского производства. В результате, считает следствие, злоумышленники получили бюджетные средства на сумму около 40 млн руб. Аналогичные контракты у группы «Промойл» были и с другими предприятиями ОПК.



Как говорят знакомые с ситуацией источники, расследование касается поставок по договору между ГК «Промойл» и производителем ракетного вооружения АО «Пермский завод „Машиностроитель“», заключенному в 2015 году. Согласно его условиям, предприятие группы взяло обязательство поставить, смонтировать и ввести в эксплуатацию технологическую линию металлорежущего оборудования. Средства заказчику на эти цели были выделены в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011–2020 годы». Согласно условиям аукциона и договора, все оборудование, в частности фрезерные и токарные станки, должно быть российского производства. Общая цена контракта составила 98 млн руб.

По данным СПАРК, ООО «Промойл» занимается производством металлорежущего оборудования. По итогам 2017 года, чистая прибыль компании составила 280,45 млн руб. Согласно информации СПАРК, обществом владеют Игорь Ильинский и Константин Шубников, им принадлежит по 47,5% долей; 5% долей принадлежит Дмитрию Махневу. Господин Шубников является и генеральным директором общества. ООО «Промойл» является также управляющей компанией ООО «ТПФ „Пром-Ойл“», которое занимается реализацией оборудования.

АО «Пермский завод „Машиностроитель“» производит авиационное оборудование, ракетно-космическую технику, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии, а также газопоршневые электростанции, мостовые и козловые краны. 79% акций принадлежит ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» (Реутов), которое входит в ОАО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“». Напрямую корпорация контролирует 21% акций общества. С 2017 года финансовые показатели общества в открытых источниках не раскрываются.

По версии следствия, своих производственных мощностей для изготовления станков, указанных в договоре, ООО «Промойл» не имело. В результате они были приобретены в Китае у компаний Everox Industrial, HO Chun Machinery, Akira Seiki. «Для этого заключались вполне официальные внешнеэкономические контракты, а после того, как ввезенное оборудование проходило через таможню, китайские эмблемы сдирались, а на станки наносилась символика компании»,— утверждает знакомый с ситуацией собеседник „Ъ-Прикамье“. Стоит отметить, что станки фирмы Akira предлагаются к продаже в каталоге, размещенном на сайте ООО «Промойл».

При этом еще до начала поставок для ПЗ «Машиностроитель», на этапе подачи заявки для участия в аукционе, ООО «Промойл» представило документы, в которых указывалось, что станки производятся в России, и паспорта на них. Как считают следователи и оперативники, для создания видимости того, что оборудование изготавливается в РФ, и завышения его стоимости был создан фиктивный оборот с рядом юридических лиц. Источники говорят, что их учредителями выступали сотрудники «Промойла». По данным силовиков, всего злоумышленники получили бюджетные средства, выделенные Минпромторгом РФ, в размере 40 млн руб. Их обналичивание также происходило через схему близких юрлиц.

Ранее в открытых источниках сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводили обследование помещений ПЗ «Машиностроитель». В итоге следственным подразделением УФСБ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Собеседники „Ъ-Прикамье“ говорят также, что ООО «Промойл» сотрудничало и с другими предприятиями ОПК, которым была поставлена аналогичная продукция на сумму более 1 млрд руб.

Получить комментарий в ГК «Промойл» на момент сдачи материала не удалось. Сотрудник, ответственный за взаимодействие со СМИ, обе­щал поговорить с руководством и перезвонить, но так и не связался с редакцией „Ъ-Прикамье“.

Дмитрий Астахов