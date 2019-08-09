«Аларм-Моторс» нашел замену Ford

Группа компаний «Аларм-Моторс» до конца текущего года планирует начать торговать в Санкт-Петербурге четырьмя новыми брендами: Hyundai, Haval, UAZ и GAC. Все марки будут размещены в действующих автосалонах холдинга, в обновление которых компания планирует инвестировать 50 млн рублей. Являясь самым крупным дилером Ford в Петербурге по итогам 2018 года с долей рынка более 40%, «Аларм-Моторс» с помощью пополнения портфеля новыми брендами планирует сохранить высокие позиции на автомобильном рынке города после завершения продаж в России легковых автомобилей американской марки. Эксперты полагают, что дилерство Hyundai способно дать сопоставимый с Ford объем продаж, однако может привести к ценовым войнам между дилерами, что негативно скажется как на сервисной базе, так и на маржинальности.

В автосалонах группы компаний «Аларм-Моторс» во второй половине текущего года появятся четыре новых бренда: Hyundai, Haval, UAZ и GAC. По мнению генерального директора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, это позволит холдингу сохранить высокие позиции на автомобильном рынке Петербурга после завершения продаж легковых автомобилей марки Ford в России. Благодаря новым дилерским контрактам, в портфеле «Аларм-Моторс» окажется девять автомобильных марок. В компании заявляют, что общий объем инвестиций в обновление автосалонов составит около 50 млн рублей, а общая площадь занимаемых брендами автомобилей достигнет 2,6 тыс. кв. м, на которой также разместится 29 сервисных постов. В настоящее время общая площадь всех дилерских центров холдинга составляет 15 тыс. кв. м. В планах группы на 2020 год — увеличение объема продаж до 10 тыс. машин, треть из которых должна прийтись на новые бренды. Так, вместо автомобилей марки Ford в автосалонах на севере и юго-западе города (Выборгское шоссе, 23/1, и проспект Маршала Жукова, 51) начнутся продажи автомобилей Hyundai и Haval. В комплексе холдинга на Коломяжском проспекте, 18А, планируется добавить автосалоны UAZ и GAC, где уже располагаются автоцентры Suzuki, Peugeot, Fiat и Ford, который в скором времени останется только в сегменте LCV.

«Hyundai в последние годы находится в лидерах по числу проданных машин в городе. UAZ всегда славился стабильностью у своей аудитории, и сейчас марка готовит к выходу новый Patriot с автоматической коробкой передач. Выбор Haval связан с активным инвестированием бренда в локализацию производства в стране, а GAC нас впечатлил объемами и технологиями, когда мы побывали на автозаводе компании в Гуанчжоу. "Аларм-Моторс" станет первым дилером этой марки в Санкт-Петербурге»,— заявил господин Слуцкий.

Михаил Чаплыгин, генеральный директор агентства «Auto-Dealer-СПб», полагает, что при нынешней дилерской сетке и географии массовых марок в Петербурге сложно найти такой бренд, который давал бы такой же объем, как Ford.

Директор по маркетингу и рекламе компании ОАК-РРТ Сергей Новосельский, в свою очередь, считает, что сегодня в Петербурге переизбыток дилерских центров Hyundai. «Понятно, что бренд стремится к завоеванию лидирующей доли на рынке. Но сейчас наблюдается перекос в сторону именно доли, а о доходности дилерских предприятий никто не думает. Это несет основной риск. Как только дилер перестает зарабатывать, начинается ценовая война между дилерами, что негативно скажется и на сервисной базе, и на маржинальности продаж»,— рассуждает господин Новосельский. По его мнению, со стороны дистрибутора было бы корректнее не открывать новые автосалоны, а смотреть на возможности повышения доходности оставшихся дилерских центров. Что касается пополнения портфеля автомобилями китайских марок, то господин Новосельский утверждает, что во избежание проблем с квотами, поставками самих автомобилей и запасных частей важна локализация производства автомобилей в России. «С этой точки зрения Haval представляется наиболее интересным брендом»,— добавляет он.

Мария Кузнецова