«Зенит» избавился от «золотой» головы

Футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» достигли договоренности о переходе 28-летнего форварда Антона Заболотного. Он продолжит карьеру в команде, базирующейся на берегу Черного моря, как и многие другие футболисты «Зенита», не выдержавшие конкуренции и повисшие тяжелым грузом на зарплатной ведомости петербургского клуба. Правда, Антон Заболотный — особенный футболист. Он почти не играл за сине-бело-голубых, но успел стать кумиром болельщиков, одним из мемов, и смог внести свой вклад в завоевание «Зенитом» чемпионского титула под итогам прошлого сезона.

История появления Антона Заболотного в «Зените» довольно комична. Он пришел в клуб в декабре 2017 года, когда «Зенит» купил его у разваливающегося ФК «Тосно» за €1,5 млн. Клуб из Ленинградской области тогда еще играл в РПЛ, но у него уже не было денег, и продажей Заболотного он рассчитывал закрыть часть долгов — в частности, расплатиться за аренду стадиона «Петровский», которым в том сезоне управлял ФК «Зенит». Одновременно с этим тогдашний главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини расстался с форвардом Артемом Дзюбой, который его не устраивал, и Заболотный, получается, занял в «Зените» его место. Хотя при ближайшем рассмотрении Манчини быстро убедился, что Заболотный ничем не лучше Дзюбы, и в плане усиления состава Антон итальянскому тренеру ничем не помог.

Впрочем, Манчини к тому времени уже не хотел работать в «Зените», и финиш в сезоне 2017/18 вышел для петербургской команды печальным: пятое место. Болельщики зубоскалили по этому поводу на трибунах кто во что горазд. Одной из шуток стало то, что они признали лучшим в том чемпионате гол Антона Заболотного, который нападающий забил в заключительном матче «Зенита» с хабаровской командой «СКА-Энергия»: петербуржцы победили 6:0. Это был единственный гол форварда в десяти матчах за «Зенит». Результативность Заболотного и само его появление в «Зените» стали как бы символом той команды. На большее она была не способна.

Роберто Манчини летом 2018-го сменил Сергей Семак, который вынужден был разгребать наследство, оставленное ему в виде игроков, которых пригласили в клуб итальянский тренер и его предшественник румын Мирча Луческу. Форвард Антон Заболотный снова «остался на плаву», так как Александр Кокорин получил травмы, а вернувшемуся Дзюбе нужна была поддержка в атаке. Правда, много времени Антон не получал — принял участие в 16 матчах чемпионата, выходя, как правило, на замену. Зато его выход на замену в матче с «Ахматом», состоявшемся 4 мая в Грозном, стал для «Зенита» решающим. Петербуржцы проигрывали 0:1, Антон Заболотный побежал в штрафную, защитник «Ахмата», вынося мяч, попал им в голову форварда, после чего отскок поймал на линии вратарской Себастьян Дриусси, сравнявший счет — 1:1. Ничья, как выяснилось позже, когда игроки и тренеры «Зенита» летели в самолете, стала «золотой» для сине-бело-голубых. «Локомотив» в том туре проиграл в Туле, «Зенит» досрочно стал чемпионом. Пас Заболотного стал «золотым».

Болельщики и журналисты воспели нападающего в своих гимнах и статьях. Известна «кричалка» фанатов «Зенита»: «Антошка! Антошка! Пойдем забьем немножко!» В том, победном, сезоне Заболотный прославился еще тем, что сбил во время тренировки на базе манекен, реагируя на передачу из глубины. Партнеры Антона по команде через секунду лежали на холодном весеннем газоне, дрыгая ногами от хохота. В команде Заба играл важную роль — его воспринимали с юмором и таким образом сплачивались. Так или иначе, когда зенитовцам по итогам домашнего матча с ЦСКА (3:1), вручали золотые медали, на «Газпром Арене», казалось, не было более счастливого человека, чем Антон Заболотный. Его широченную улыбку запечатлели все фотокорреспонденты, снимавшие торжества. Голов в «золотом» чемпионате Заболотный не забил, но к чемпионству был причастен.

В этом сезоне «Зенит» продолжил селекцию, начатую зимой, когда купили, в том числе, форварда Сердара Азмуна. Неделю назад клуб из Петербурга «подписал» бразильского игрока Малкома из «Барселоны» (за €40 млн плюс €5 млн бонусами). В атаке остался Артем Дзюба (его не пригласили в Англию, где 8 августа закрылось трансферное окно «на вход»). Должен когда-то вернуться Александр Кокорин. Антону Заболотному места в команде не осталось, и он пополнил ряды «Сочи», как ранее это сделали игроки «Зенита» Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Когда игроки переходят из «Зенита» в «Сочи», то неизвестно, на каких условиях это происходит, сколько стоят трансферы, на какой срок заключаются контракты. В среде инсайдеров говорят, что футболисты достаются «Сочи» (дебютанту РПЛ) бесплатно, но при это клуб берет на себя обязательства выплачивать им в прежнем объеме заработную плату (€1,5–3 млн в год). «Сочи» таким образом экономит на трансферах, «Зенит» — на зарплатной ведомости. Таков предмет договоренностей Алексея Миллера, патрона «Зенита», и бизнесмена Бориса Ротенберга, которого попросили «загрузить» футболом сочинский стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. Для этих целей на берег Черного моря перебазировали команду, которая ранее называлась петербургское «Динамо».

Теперь бывшие зенитовцы будут тащить со дна РПЛ «Сочи», который в первых четырех турах набрал всего очко, а за «Зенит» будут играть новые игроки, купленные для усиления команды к Лиге чемпионов. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя переход Заболотного, сказал, что Антон в «Зените» не валял дурака, а в «Сочи» сможет «перезагрузиться». В памяти многих болельщиков сине-бело-голубых Антон Заболотный останется форвардом, который, хоть и не обладал выдающимся мастерством, но дарил улыбку и «приложил голову» к тому, что «Зенит» стал в 2019 году чемпионом России.

Юрий Балетов