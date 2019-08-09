Новые байки бизнеса

В пятницу в Екатеринбурге начинает работать первый проект велошеринга — LuckyBike. Арендовать велосипед можно будет через мобильное приложение. На первом этапе будет задействовано 32 велосипеда и 50 парковок. Стоимость аренды за сутки составит 120 руб. Предполагаемый срок окупаемости инвестиций — один сезон. Эксперты не исключают, что проект понесет убытки из-за отсутствия в Екатеринбурге культуры проката таких велосипедов.



Об открытии велошеринга LuckyBike в Екатеринбурге “Ъ-Урал” рассказал представитель проекта Антон Парачук. «Сейчас у нас 50 парковок, к вечеру должно быть примерно 150. Их количество зависит от того, успеем ли мы согласовать точки с администрацией. Они разместятся по улице Ленина и по улице Малышева до цирка»,— рассказал господин Парачук. Он уточнил, что речь идет о нестационарном велошеринге: «Парковка — это просто точка на карте, где можно оставить велосипед — поставить его на подножку и заблокировать». Сначала будут задействованы 32 велосипеда. К началу сентября их количество составит около 300 штук.

Арендовать велосипед можно будет через мобильное приложение. Стоимость аренды за сутки составит 120 руб., за месяц — 600 руб., за сезон — 999 руб. Велошеринг рассчитан на короткие поездки по городу, поэтому каждые полчаса необходимо на 10 минут парковать велосипед на точки. За поездки дольше 30 минут берется дополнительная плата. Максимальная продолжительность одной поездки составит 24 часа. В случае невозврата велосипеда сверх этого времени взимается штраф 16 тыс. руб. Тестовый сезон продлится до 30 октября, «если позволит погода»: по словам господина Парачука, бескамерные колеса велосипедов не рассчитаны на холод.

Велосипеды разработаны в Китае специально для российских дорог. Они оборудованы блокиратором, который срабатывает при угоне, и маячком для отслеживания. Инвестиции в проект организаторы оценили в несколько миллионов рублей. По данным сайта LuckyBike, чтобы открыть велошеринг по франшизе, потребуется первоначальный паушальный взнос от 700 тыс. до 1,1 млн руб., в зависимости от города, а также 4,4 млн руб. инвестиций для закупки велосипедов. Роялти составит 10–20%. Предполагаемый срок окупаемости бизнеса — один сезон «при правильном использовании инструментария».

Основатель и руководитель проекта «Вело-Город» Константин Мочалов опасается, что проекту «придется тяжело» в течение первых двух лет. «Такой проект будет востребован, но будут и потери. Хорошо, если баланс будет в пользу авторов проекта»,— полагает он. Основной проблемой велошеринга, по мнению эксперта, станет отсутствие в Екатеринбурге культуры использования такого рода велосипедов. «Есть хорошо развитые системы в Москве и Санкт-Петербурге. Как правило, проекты финансируют банки, которые держат расходы на своем обеспечении,— рассуждает господин Мочалов.— Кроме того, там используются стационарные пункты проката, которые не позволяют снять велосипед с установки без наличия пользователя. В нашем случае велосипед легко с пункта постановки взять и без пользователя».

В Москве система городского велопроката начала работать в 2013 году. Она была запущена мэрией совместно с Банком Москвы. Велопрокат в Москве начинался с 550 велосипедов и 79 станций. В 2019 году в Москве, по данным мэрии, будет работать 5,1 тыс. велосипедов и 530 станций. Организация велопроката дотируется из бюджета Москвы, в 2019–2021 годах на это заложено 743,1 млн руб. Сеть велопроката в Петербурге действует с 2014 года. В первый год 50 млн руб. в проект вложил Банк Москвы (в 2016 году вошел в ВТБ, переименован в БМ-Банк). Позже банк вышел из проекта. С 2015 по 2018 год велопрокат в Петербурге субсидировался администрацией города: за эти годы из бюджета выделили около 170,4 млн руб. В 2019 году город инвестирует в проект еще 30 млн руб.

Анна Лапина