Экономию отложили из-за жалобы

Управление ФАС России по Курганской области уличило Административно-техническую инспекцию регионального центра в нарушениях при проведении закупки на выполнение работ по замене уличного освещения на сумму 472,8 млн руб. С жалобой на заказчика обратилась компания из Омска, по мнению которой ряд положений конкурсной документации вводят в заблуждение, мешая потенциальным участникам сформировать предложение. Также заказчик не установил ограничения по использованию импортного оборудования. До рассмотрения обращения по существу конкурс был отменен, при этом не поступило ни одной заявки. Представители администрации сообщили, что учли замечания и объявят повторную закупку на следующей неделе.



Управление Федеральной антимонопольной службы России по Курганской области в ходе внеплановой проверки выявило многочисленные нарушения при проведении открытого конкурса для заключения энергосервисного контракта на выполнение работ по замене уличного освещения в региональном центре с начальной ценой 472,8 млн руб. В отношении должностного лица, утвердившего конкурсную документацию, не соответствующую требованиям закона, будет возбуждено административное дело по ст.7.30 КоАП РФ («Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), сообщает Курганское УФАС. Основанием для проведения проверки стало обращение АО «Навигационно-информационный центр Омской области» (Омск).

Конкурс был объявлен 9 июля. Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция». Согласно условиям исполнитель должен заменить существующие уличные светильники в Кургане на энергосберегающие светоизлучающие диоды. Всего необходимо поменять 11 422 светильника на основных улицах города, в скверах и поселках (280 объектов). Срок выполнения энергосберегающих мероприятий — 240 календарных дней с момента подписания контракта. Результатом выполнения работ должна стать экономия электроэнергии до 50% ежегодно в течение шести лет.

В жалобе омская компания указала на нарушения законодательства о контрактной системе и других нормативно-правовых актов в конкурсной документации по семи пунктам. Ряд положений, по мнению заявителей, вводит потенциальных исполнителей в заблуждение, мешая сформировать конкурсное предложение. Курганское УФАС установило, что документация не содержала условий по срокам выполнения работ по конкретным объектам, четко не указаны расчетные и отчетные периоды за выполненные работы и объем экономии электроэнергии. Также заказчик необоснованно указал условие о необходимости представления участниками в первой части заявки светотехнического расчета, хотя в законодательстве нет такого требования. Кроме того, заказчик забыл о «национальном режиме» при проведении закупки.

«В нарушение требований постановления правительства РФ об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции (к которой отнесены светоизлучающие диоды), происходящих из иностранных государств, не установлены ограничения к товарам иностранного производства. При этом конкурсная документация содержала условие о необходимости установки светодиодного оборудования компаний Samsung, Cree, Osram без указания возможности монтажа эквивалентного товара, что прямо предусмотрено законом о контрактной системе»,— сообщает курганское УФАС. До рассмотрения комиссией ведомства жалобы по существу Административно-техническая инспекция отменила закупку самостоятельно. Поэтому предписание не выдавалось. Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок, опубликованному на сайте госзакупок, желающих поучаствовать в конкурсе не нашлось. По мнению руководителя курганского УФАС Татьяны Соболевской, возможно, это произошло из-за того, что положения конкурной документации были несовершенны.

В департаменте экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана (уполномоченный орган, размещающий закупки) “Ъ-Южный Урал” сообщили, что пока не получали решения антимонопольного ведомства, посоветовав обратиться непосредственно к заказчику.

В МКУ «Административно-техническая инспекция» заявили, что все комментарии можно получить только через пресс-службу администрации города. Там оперативно предоставить информацию не смогли. Но 8 августа в Кургане состоялась пресс-конференция, посвященная замене уличных светильников на энергосберегающие в региональном центре, а также в Шадринске и Далматово. На мероприятии директор МКУ Михаил Дубанич заявил, что в инспекции учли замечания УФАС и исправили документацию, новый конкурс планируется объявить 12 августа.

Юлия Гарипова