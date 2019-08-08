Мосгорсуд смягчил наказание экс-совладельцу Нота-банка и гадалке Михай

Мосгорсуд пересмотрел приговор нижестоящего суда по делу о хищениях и растрате более 2 млрд руб. в Нота-банке. Экс-совладельцу банка Вадиму Ерохину сократили на месяц срок в колонии, его брату Дмитрию Ерохину срок оставили прежним, а их сообщницу гадалку Нону Михай — отпустили из-под стражи.

«Удовлетворить представление прокуратуры и жалобу защиты, зачесть Михай срок, отбытый под домашним арестом, смягчить наказание Вадиму Ерохину на один месяц»,— говорится в решении суда.

В марте Останкинский суд Москвы признал бывших совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных, а также их сообщницу, гадалку Нонну Михай, виновными в хищении более 2 млрд руб. Братья получили восемь с половиной и шесть лет колонии общего режима соответственно. Нонна Михай была приговорена к трем с половиной годам колонии.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Гадалке предсказали пять лет колонии».