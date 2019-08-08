ООО «Аннинский элеватор» перешло под контроль МИнБа

Московский индустриальный банк (МИнБ) приобрел 100% долей в двух предприятиях — ООО «Аннинский элеватор» и ООО «Агропромышленный комплекс Воронежский», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В конце 2018 года МИнБ анонсировал 6,5 млрд руб. инвестиций в площадку ООО «Аннинский элеватор» для строительства предприятия по глубокой переработке зерна. С конца 2011 года компания принадлежала Нурадину Адаеву. ООО АПК «Воронежский» — крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Владимирской области по откорму крупного рогатого скота, которое также кредитовал банк.

О санации банка — в публикации “Ъ-Черноземье” «Для МИнБа настал "лучший период"».

Ирина Лобанова