Власти Белгорода не согласовали пикеты сторонников Навального под предлогом поддержки силовиков

Мэрия Белгорода отказалась согласовывать массовый пикет 10 августа, который планируют провести активисты местного штаба Алексея Навального. Согласно ответу управления общественных отношений, на всех заявленных площадках — в сквере около городской администрации, в парке Победы и на Народном бульваре — проведение оппозиционных пикетов «очевидно невозможно» из-за «возможных конфликтов». Дело в том, что с 7:30 до 21:30 там будут проводиться публичные мероприятия «в поддержку действий сотрудников силовых ведомств России при пресечении незаконных действий участников несанкционированных публично-массовых мероприятий».

В качестве альтернативы администрация предложила перенести пикет на улицы Ватутина, Широкую и Калинина и провести их в обозначенное время — с 14:00 до 16:00, однако сторонников Алексея Навального такой вариант не устроил. «Кажется, администрация пытается нас троллить. Мы решили провести одиночные пикеты, которые не требуют согласования, и предлагаем всем желающим принять в них участие»,— заявили они в соцсети «Вконтакте». 10 августа оппозиционеры намерены прийти к зданию областной администрации и «в порядке очереди постоять с плакатом 10-15 минут».

Также проблемы с согласованием пикетов у активистов Алексея Навального возникли в Тамбове. Там городская администрация отказалась согласовывать мероприятие из-за отсутствия регламента его проведения в заявке. Сторонники политика называли такой отказ «откровенной чушью» и подали иск в суд. В Липецке штаб планировал провести пикет около мэрии, но принял аргумент властей о возможном затруднении пешеходного движения и согласился перенести его «на приемлемую площадку» около областного центра культуры и народного творчества. Лишь в Воронеже «пикет солидарности с Москвой» пройдет в заявленном активистами месте: в гайд-парке около памятника Пятницкому на проспекте Революции.

Андрей Прах