Microsoft и Samsung породнят Android с Windows

Microsoft и Samsung договорились о более тесном сотрудничестве, об этом компании объявили в среду во время презентации новых смартфонов Samsung — Galaxy Note 10 и его более крупной версии Note 10+. Основная цель партнерства — сблизить мобильную ОС Android с Windows, так чтобы устройства с этими операционными системами, то есть прежде всего смартфоны и ПК, были лучше совместимы друг с другом.

Как заявил во время презентации генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, партнерство должно «улучшить производительность и уничтожить разрыв между мобильными устройствами и ПК». Договоренности между двумя компаниями уже отразились на представленном вчера смартфоне Galaxy Note 10 — так, например, в нем предустановлены приложения Microsoft, в том числе Word, Excel, PowerPoint и Outlook, галерея нового смартфона синхронизирована с облачным хранилищем OneDrive, а разработанное Microsoft и установленное на Note 10 приложение Your Phone позволит синхронизировать смартфон с Windows 10 на ПК. Кнопка «Link to Windows» также позволит синхронизировать все файлы и уведомления между смартфоном и ПК.

В числе прочего такое партнерство может способствовать более успешной конкуренции Apple, которая предлагает хорошо интегрированные друг с другом iPhone, iPad и Mac. «Углубление партнерства Samsung с Microsoft стало, пожалуй, самой большой новостью этого мероприятия,— считает аналитик компании CCS Insight Бен Вуд.— Сотрудничество Microsoft и Samsung — мощное сочетание». По его мнению, такое сотрудничество может повысить привлекательность смартфонов Samsung среди корпоративных клиентов, которые до этого предпочитали iPhone, в том числе и из-за его лучшей совместимости с компьютером.

Яна Рождественская