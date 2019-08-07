Samsung представила два новых смартфона

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics анонсировала выпуск новых смартфонов Galaxy Note 10 и Note 10+. Презентация проходит в Barclays Center в Нью-Йорке.

Смартфоны со стилусами линейки Note Samsung начала производить в 2011 году и с тех пор выпущено девять поколений устройств. В 2016 году производство Note 7 вскоре после старта продаж было прекращено из-за проблем с аккумулятором.

В очередном поколении смартфонов Note компания выпустит два устройства, чтобы расширить число покупателей, рассказал “Ъ” представитель Samsung. Согласно официальным характеристикам, Galaxy Note 10 будет оснащаться дисплеем размером 6,3 дюйма и разрешением 2280 на 1080 точек, 256 Гб встроенной памяти, основной камерой с тремя модулями. Galaxy Note 10+ получит дисплей 6,8 дюйма 3040 на 1440 точек, внутреннюю память на 256 ГБ или 512 Гб, основную камеру с четырьмя модулями. Емкость аккумуляторной батареи смартфонов составит 3500 мА/ч и 4300 мА/ч соответственно. Обе модели подготовлены для работы в сетях 4G/LTE и 5G, следует из характеристики устройств.

Официальный старт продаж Galaxy Note10 и Note 10+ в России запланирован на 23 августа. Рекомендованная розничная цена — 76 990 и 89 990 руб. соответственно. Предварительные заказы Samsung начнет принимать с 8 августа, сообщил представитель компании.

Отдел медиа и телекоммуникаций