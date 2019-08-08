Зеленский пообещал провести земельную реформу в 2019 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что земельная реформа будет проведена уже в текущем году. По его словам, реформа позволит создать рынок земли в 2020 году.

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в будущем году позволит создать рынок земли на 40 млн га, которая является лучшей в мире по качеству»,— сказал господин Зеленский на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что на Украине уже есть турецкие компании, владеющие землей, в частности, компания «Онур».

«Надеюсь, таких компаний будет больше, особенно это касается южной части Украины, где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем. Тут мы также рассматриваем возможность для государственного частного партнерства»,— добавил президент. Он подчеркнул, что осенью планируется принять «закон о концессии» — это позволит государству безопасно работать с частными компаниями.

В феврале бывший президент страны Петр Порошенко подписал закон о продлении до 2020 года моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Напомним, мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. По его условиям, собственник земли может сдавать ее в аренду, обменивать, передавать по наследству. Под действие запрета подпадают 96% земель на Украине. Украинские власти уже несколько лет затягивают принятия земельной реформы из-за разногласий в парламенте по данному вопросу. Узаконить оборот земли — требование требованием Всемирного банка и Международного валютный фонд.

О поддержке Украины Международным валютным фондом — читайте в материале “Ъ”.