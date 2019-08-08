Уголовное дело экс-вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко начнут слушать заново

Ленинский суд Краснодара приостановил слушания по уголовному делу в отношении экс-вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко, его помощника Романа Щедрова и директора ГАУ «Краснодаргосэкспертиза» Людмилы Панкратовой, сообщили “Ъ-Юг” в суде. Судья Герман Лоншаков, председательствующий в процессе, указом президента РФ Владимира Путина от 19 июля назначен на должность судьи Четвертого кассационного суда. В связи с этим слушание дела должно начаться заново новым составом суда.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, первое судебное заседание по уголовному делу в отношении господина Гриценко и еще двоих подсудимых прошло 3 августа 2018 года. Юрий Гриценко был уволен с должности заместителя главы региона в мае 2017 года, на следующий день после задержания и помещения под домашний арест (в настоящее время подсудимый находится под подпиской о невыезде). Экс-вице-губернатора обвиняют в превышении полномочий при распоряжении средствами ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза», а также в незаконном получении земельного участка площадью 1,8 га в пригороде Краснодара. Свою вину Юрий Гриценко не признает.

За год судебных слушаний суд успел допросить практически всех свидетелей по эпизоду с незаконным распоряжением землей, в том числе сотрудников администрации Краснодара, причастных к сделке купли-продажи участка. Суд начал допрос свидетелей по эпизоду с выделением средств, принадлежавших ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза», для достройки перинатального центра в Сочи.

Как писал “Ъ-Юг”, 26 июля Первомайский суд Краснодара признал бывшего вице-мэра Краснодара Дину Бойченко виновной в превышении полномочий при совершении сделки с землей (эти же события фигурируют в уголовном деле в отношении Юрия Гриценко). После назначения нового председательствующего в процессе все свидетели будут вызваны повторно.

Анна Перова, Краснодар