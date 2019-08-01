Далеко идущие подследствия

В Краснодаре завершился суд по уголовному делу в отношении Дины Бойченко, занимавшей должность вице-мэра краевого центра. Она признана виновной в превышении полномочий и осуждена на год лишения свободы условно. Суд установил, что в 2015 году чиновница незаконно подписала договор купли-продажи муниципальной земли с женой тогдашнего депутата гордумы Юрия Гриценко (впоследствии занял пост вице-губернатора края). Серия сделок с участком в пригороде Краснодара попала и в другое уголовное дело, подсудимым в котором является и сам Юрий Гриценко.



Первомайский суд Краснодара вынес приговор Дине Бойченко, которая признана виновной в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает официальный сайт суда. Подсудимой назначено наказание в виде года лишения свободы условно. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. Дина Бойченко работала в мэрии Краснодара с 1995 года, а с декабря 2014 по декабрь 2015 года занимала должность заместителя главы города по управлению муниципальной собственностью и городскими землями.

Уголовное дело в отношении Дины Бойченко было возбуждено в сентябре 2017 года и касалось событий июля 2015-го, когда вице-мэр заключила договор купли-продажи 1,8 га муниципальной земли в пригороде Краснодара. Покупателем была Юлия Гриценко, жена тогдашнего депутата краснодарской гордумы Юрия Гриценко (в октябре того же года господин Гриценко был назначен на должность вице-губернатора края).

Госпожа Гриценко как владелица расположенных на участке строений выкупила землю в упрощенном порядке — без торгов и по льготной цене (374 тыс. руб. при оценочной стоимости не менее 25 млн руб.). Суд признал, что данной сделкой Дина Бойченко вышла за пределы своих полномочий: при продаже земли отсутствовало заключение управления архитектуры о площади участка, необходимого для эксплуатации зданий и подлежащего льготному выкупу. Кроме того, специалисты мэрии не выезжали на место и не осматривали расположенные на участке жилые дома, как того требует инструкция.

Как выяснилось, все пять домов вскоре были снесены, территория была поделена на мелкие участки и продана под застройку ИЖС. В этой связи у правоохранительных органов возникли подозрения, что строительство домов имело единственной целью узаконить льготный выкуп земли, блочные строения без фундаментов и коммуникаций лишь имитировали жилые объекты. Таким образом, по мнению суда, незаконные действия вице-мэра привели к утрате прав муниципалитета на участок.

По данным “Ъ-Юг”, Дина Бойченко не признает свою вину, получить официальный комментарий адвоката подсудимой Евгения Мищенко не удалось — его мобильный телефон не ответил.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, сделка с участком площадью 1,8 га является одним из двух эпизодов в уголовном деле в отношении бывшего вице-губернатора Юрия Гриценко, который обвиняется в организации незаконной схемы перехода прав на землю (ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере). Дело слушается Ленинском суде Краснодара с августа 2018 года. По версии обвинения, господин Гриценко через подставных лиц оформил право аренды на участок, затем предоставил в Росреестр ложные сведения о наличии на нем пяти жилых домов, «создав видимость оснований для выкупа земли в собственность по льготной цене»,— говорится в обвинительном заключении, зачитанном в суде обвинителем Еленой Барсуковой.

Юрий Гриценко не признает вину и настаивает на том, что сделка была совершена законно. Защитник подсудимого Александр Шутков, комментируя приговор Дине Бойченко, заявил “Ъ-Юг”, что, по его мнению, «факт нарушения должностными лицами администрации Краснодара внутриведомственного порядка согласования договора купли-продажи никак не влияет на право собственности Юлии Гриценко, которая приобрела землю в строгом соответствии с Земельным кодексом РФ».

Анна Перова, Краснодар