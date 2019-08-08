Evraz договорился о продаже своего американского производителя ванадия Stratcor

Горно-металлругический холдинг Evraz договорился о продаже свой дочерней компании — американского производителя ванадия Evraz Stratcor Inc. Соответствующее соглашение было подписано в июле, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы компании.

«Группа, как ожидается, продаст свою стопроцентную дочернюю компания Evraz Stratcor Inc. третьей стороне в сентябре 2019 года»,— сказано в отчете Evraz. В компании ожидают, что продажа «не окажет существенного влияния на финансовые показатели группы».

Stratcor достался Evraz вместе с южноафриканской ванадиевой компанией Vametco при покупке в 2006 году 75% Strategic Minerals Corporation (SMC) за $110 млн. В 2015 году “Ъ” сообщал о переговорах Evraz с американской компанией Global Renewable Energy Ltd (GRE) о продаже ей Stratcor и Vametco. Пол года спустя стало известно, что Evraz договорилась о продаже 59% акций Vametco за $17 млн Bushveld Minerals.

Подробнее — в материале “Ъ” «Evraz покидает Южную Африку».