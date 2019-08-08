Генпрокуратуру попросили оценить законность работы «Кроношпана» в Уфе в режиме пуско-наладки

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку законности многолетней работы предприятия «Кроношпан Башкортостан» в режиме пусконаладочных работ, при котором предприятие выпускает и продает продукцию. Рекомендации СПЧ даны по итогам проведенного в Башкирии в марте выездного заседания. Совет также рекомендовал Росприроднадзору, Росводресурсам и Роспотребнадзору провести комплексную проверку предприятия и оценить его воздействие на окружающую среду, в частности, в третьей зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Уфы.

Правозащитники в марте рассказали членам СПЧ о том, что предприятие австрийского холдинга Kronospan под Уфой работает, выпускает и продает продукцию с 2016 года, при этом по документам производство официально не запущено и находится в режиме пуско-наладки. Эксплуатация в этом режиме предусматривает контроль только со стороны Госжилстройнадзора, но не экологов, в частности, не позволяет обеспечить государственный экологический надзор органам Росприроднадзора. Правозащитники сообщили, что с территории предприятия в реку Уфу по отводным каналам стекает загрязненная вода, но завод не получал заключение от органов геологического надзора на размещение объектов, создающих опасность химического заражения подземных вод.

Кроме того, в октябре 2018 года департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу дал отрицательное заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию «Деревообрабатывающий комплекс «Кроношпан». Это свидетельствует о том, что данный комплекс не имеет право вести хозяйственную деятельность даже в режиме пуско-наладки, отмечают в СПЧ.

«Кроношпан Башкортостан» — якорный резидент индустриального парка «Уфимский». Расположен вблизи Уфы и рядом с несколькими коттеджными поселками. Соглашение, подписанное предприятием с правительством Башкирии в 2012 году, предусматривает запуск комплекса по деревообработке и производству древесно-стружечных плит мощностью 3 млн кубометров древесины в год. Вложения австрийской группы в первую очередь производства оценивались в 260 млн евро, вторая очередь предполагала инвестиции в сумме 200 млн евро.

Ирина Самойлова