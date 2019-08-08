Казачий мост в Самаре заменят путепроводом

Вместо Казачьего моста в Самаре планируется построить путепровод. Речь идет об участке от ул. Шоссейная до границы Самары. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

Работы на этом участке станут вторым этапом проекта строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самара.

Строительство Фрунзенского моста стартовало осенью 2015 года. В 2018 году на проведение работ по строительству объекта направлялось 3,4 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. – из федерального бюджета, 2 млрд руб. – из областного. Движение по мосту откроется в сентябре-октябре текущего года.

Георгий Портнов