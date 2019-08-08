После ДТП под Новороссийском возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля под Новороссийском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). «По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия автобус перевернулся и покатился с обрыва»,— говорится в сообщении регионального СКР.

По предварительным данным, погибли три человека — пассажиры автомобиля. Пострадали более 30 человек.