08 августа, четверг
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После ДТП под Новороссийском возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля под Новороссийском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). «По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия автобус перевернулся и покатился с обрыва»,— говорится в сообщении регионального СКР.

По предварительным данным, погибли три человека — пассажиры автомобиля. Пострадали более 30 человек.

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