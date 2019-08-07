Под Новороссийском автобус сорвался с обрыва, есть погибшие

На 16 км дороги Новороссийск—Керченский пролив произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai, который перевозил 41 пассажира по маршруту Пшада—Анапа. После оба транспортные средства опрокинулись в обрыв глубиной около 30 м, сообщает ГИБДД.

По последним данным, погибли три человека. Все они — женщина и двое детей — были пассажирами внедорожника. Водитель автомобиля госпитализирован.

Всего госпитализированы 44 человека.

Представитель пресс-службы администрации Краснодарского сообщил, что на месте работают машины скорой помощи из Новороссийска, привлечены бригады из Анапы, Крымска, Абинска. «Автобус не был рейсовым, он принадлежал анапскому санаторию ФНС "Эллада". На борту могли быть сотрудники ведомства»,— сказал источник «Интерфакса».

Из автобуса извлекли всех пассажиров. Спасательные работы завершены.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.