08 августа, четверг
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Подробно

Полковник полиции на пенсии Александр Коротеев

Фото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Следствие отозвало полковника с пенсии

Бывшего замначальника воронежского ГУ МВД подозревают во взятке от подчиненного

Коммерсантъ (Воронеж) от

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о крупном взяточничестве в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Воронежской области Александра Коротеева, который на прошлой неделе вышел на пенсию. Полковника внутренней службы подозревают в получении 242 тыс. руб. от подчиненного — начальника пригородного ОМВД Анатолия Уварова. Деньги якобы пошли на строительство бани в обмен на покровительство по службе. Разработкой полковника занимались оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ), а уголовное дело было возбуждено сразу после его выхода на пенсию. При этом взяткодатель сам находится под следствием по делу о превышении должностных полномочий.


О возбуждении уголовного дела в отношении Александра Коротеева “Ъ” рассказали источники в правоохранительных органах региона. По их данным, в среду утром дома у полковника прошли обыски с участием оперативников УФСБ, после этого экс-полицейский был доставлен на допрос. Сейчас следственные действия продолжаются, в СКР процессуальный статус полковника пока не комментируют.

Александру Коротееву 51 год, на службу он поступил в 1993-м в должности участкового. В 2016 году стал заместителем начальника регионального ГУ МВД, отвечал за хозяйственные вопросы. 29 июля полковник вышел на пенсию по выслуге лет. Через два дня после отставки СКР возбудил в отношении него уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Согласно материалам расследования, не ранее октября 2018 года начальник новоусманского ОМВД подполковник Анатолий Уваров попросил подозреваемого помочь ему с продвижением по службе. Александр Коротеев согласился помочь в обмен на «взятку в виде услуг имущественного характера». Речь идет о поставке стройматериалов и строительстве бани на участке полковника в селе Князево Рамонского района.

«С целью завуалирования своих преступных намерений» полковник лично перевел ООО «Харовский лес» 290,4 тыс. руб. за оцилиндрование бревен, необходимых для возведения бани, а после их приобретения получил от Анатолия Уварова «услуги по доставке и строительству» на сумму не менее 242 тыс. руб.

Сам Анатолий Уваров в марте стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, подполковник принудил предпринимателя установить служебные ворота стоимостью 280 тыс. руб. Полицейский признал вину и был отпущен под подписку о невыезде. В конце апреля его уволили со службы в связи с проступком.

Собеседники из окружения Александра Коротеева полагают, что бывший начальник новоусманского ОМВД мог пойти на сделку с сотрудниками ФСБ и дать показания на полковника. Впрочем, другой высокопоставленный источник в ГУ МВД утверждает, что на Анатолия Уварова «давления никто не оказывал». «У него статья легкая и не позорная, его даже не стали задерживать. Скорее всего, у следствия были основания для возбуждения дела. Насколько мне известно, Коротеев написал рапорт, уже находясь в разработке»,— заявил собеседник. Он также добавил, что обычно увольнения достаточно для прекращения преследования: «Возможно, не была соблюдена этическая сторона соглашения».

Адвокат полковника Мария Нестерчук не смогла оперативно прокомментировать ситуацию, поскольку находится на допросе Александра Коротеева.

Андрей Прах


Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Власть

Инвестиции

Пресс-релизы

Актуальное