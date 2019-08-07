ПГК заинтересована в покупке контрольного пакета «Трансконтейнера»

Первая грузовая компания (ПГК) изучает условия аукциона по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера», окончательное решение примет совет директоров, сообщает ТАСС.

Стартовая (минимальная) цена продажи акций 36,159 млрд руб. Заявки принимаются до 15 ноября 2019 года, сам аукцион назначен на 27 ноября. Организатором выступит акционерное общество «ВТБ Капитал».

В апреле “Ъ” сообщал о проекте директивы правительства совету директоров ОАО РЖД по продаже контрольного пакета «Трансконтейнера». В документе указывалось, что бенефициарами участников аукциона должны быть граждане РФ, не аффилированные с морскими контейнерными линиями, но либо уже имеющие 20% в «Трансконтейнере», либо профессиональные участники рынка, владеющие вагонами или контейнерным терминалом. Несмотря на относительную строгость условий, по данным источников “Ъ”, им соответствуют более 40 компаний

Подробнее — в материале “Ъ” «"Трансконтейнер" снимают с гарантии».