«Левые» балеты завершились штрафом

В Краснодаре суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора творческого объединения «Премьера» Татьяны Гатовой, которой было предъявлено обвинение в превышении полномочий. Суд признал факты неправомерного распоряжения денежными средствами «Премьеры» при организации гастролей в Греции Театра балета Юрия Григоровича, а также при заключении контракта с дирижером Владиславом Карклиным. Однако выносить обвинительный приговор суд не стал, ограничившись назначением госпоже Гатовой судебного штрафа.



Первомайский суд Краснодара, рассмотрев уголовное дело по обвинению экс-директора творческого объединения «Премьера» Татьяны Гатовой в двух эпизодах превышения полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ), прекратил уголовное преследование обвиняемой и применил в отношении нее меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на сумму 35 тыс. руб. Ходатайство о применении мер уголовно-правового характера в процессе заявила сама Татьяна Гатова, представитель обвинения против этого не возражал.

Судья Николай Щелочков, оглашая постановление о прекращении уголовного преследования, подчеркнул, что Татьяна Гатова впервые привлекается к ответственности за преступление средней тяжести, положительно характеризуется, признала вину и активно способствовала раскрытию преступления. Кроме того, госпожа Гатова в полном объеме возместила нанесенный ущерб и принесла извинения коллективу ТО «Премьера».

Как следует из постановления суда, дело в отношении Татьяны Гатовой состояло из двух эпизодов, относящихся к 2017 году. Первый эпизод связан с приглашением на должность художественного руководителя Краснодарского музыкального театра Владислава Карклина (в настоящее время господин Карклин занимает должность главного приглашенного дирижера Приморской сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге). По данным обвинения, госпожа Гатова заключила с Владиславом Карклиным контракт, предусматривающий его пребывание на рабочем месте в музыкальном театре в течение 40 часов в неделю (основное место работы с заработной платой в сумме 285 тыс. руб. в месяц). Между тем, как полагало следствие, Татьяне Гатовой было известно, что Владислав Карклин постоянно проживает в Санкт-Петербурге и не может ежедневно появляться на работе в Краснодаре. В связи с этим директор ТО «Премьера» приказала подчиненным внести ложные сведения в табели учета рабочего времени Владислава Карклина. Всего дирижеру было незаконно выплачено 1,6 млн руб.

Второй эпизод обвинения касается гастролей в Греции Театра балета Юрия Григоровича. Театр показал на сцене театра «Мегарон» в Афинах 21 спектакль «Щелкунчик», между тем на счет ТО «Премьера» была зачислена выручка всего от шести спектаклей, а средства от 15 спектаклей ушли в тень и не были указаны в отчете театра перед министерством культуры Краснодарского края. Ущерб от незаконных действий экс-руководителя ТО «Премьера» составил 2,5 млн руб.

Татьяна Гатова на стала комментировать вынесенное судебное решение. Воздержалась от оценок и министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. «Татьяна Гатова уволилась в прошлом году по собственному желанию, больше мне нечего добавить»,— заявила министр культуры региона.

Татьяна Гатова возглавила творческое объединение «Премьера» в 2007 году после смерти ее мужа Леонарда Гатова, основателя «Премьеры». Учредителем объединения является министерство культуры края, в «Премьеру» входят Краснодарский музыкальный театр, Театр балета Юрия Григоровича, Биг-бенд Георгия Гараняна. В разное время с «Премьерой» в качестве постановщиков сотрудничали Дмитрий Бертман и Роман Виктюк, солисткой балета была Анастасия Волочкова.

Анна Перова, Краснодар