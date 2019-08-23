Эта коллекция создана как фотоальбом, который будет издан небольшим тиражом в следующем году.

Фотографии моделей в нарядах Алессандро Микеле для Gucci на фоне стен Помпей и Геркуланума сделаны кинорежиссером Хармони Корином. И это явно новая мода — заменять шоу альбомом с хорошо продуманными фотографиями, позволяющими рассмотреть одежду в статике и дающими возможность коллекционировать не только одежду, но и виртуальные готовые образы. Что касается самой одежды, то она вполне типична для нынешнего стиля Gucci. То есть она прекрасно выдумана и исполнена виртуозно, но при этом первое, что бросается в глаза,— это не ее блестящий крой и даже не сложные культурные реминисценции, демонстрирующие отличное гуманитарное образование Алессандро Микеле и его неподдельный интерес к искусству. А ее забавность, театральность и игривость. На самом деле похожие наряды часто можно увидеть на посетительницах тех же Помпей и вообще музеев и памятников культуры. Но у Gucci его многослойные, яркие, избыточные наряды в духе 1980-х скроены, сшиты и вышиты изумительно. А если разобрать многосоставной комплект на части, то все по отдельности оказывается применимо и к обычной, немузейной жизни.

Марина Прохорова