Деньги из пластика

Свердловская область входит в ТОП-5 регионов по выдаче новых кредитных карт. За второй квартал 2019 года на Среднем Урале их было выдано на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Процентная ставка по кредитным картам остается одной из самых высоких на рынке и может превышать 30%. Однако эксперты прогнозируют, что их популярность будет набирать обороты за счет доступности и универсальности.



По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), во втором квартале 2019 года в Свердловской области было выдано 92,6 тыс. новых кредитных карт, что на 16,3% превышает объем выдачи за аналогичный период прошлого года. В Челябинской области было выдано 81,3 тыс. карт (+10,8%), в ХМАО — 45,2 тыс. (+33,3%), в Тюменской области 38 тыс. (+16,2%).

«В 2019 году продолжается рост интереса клиентов к кредитным картам не только как к инструменту заимствования, но и как к удобному и выгодному средству оплаты ежедневных покупок»,— отметили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка. Ежемесячно Сбербанк на Урале в среднем выпускает 10,5 тыс. карт. Альфа-банк с начала года выдал в Екатеринбурге более 23 тыс. карт (рост за первое полугодие составил 30%). Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сообщил о росте выдачи кредитных карт за апрель–июнь 2019 года на 19,5% по сравнению со вторым кварталом 2018 года. Банк ВТБ за первое полугодие 2019 года выдал в Свердловской области 20,7 тыс. карт.

Высокий спрос

Высокий спрос объясняется удобством кредитных карт и простотой их получения, говорят и эксперты и участники рынка. «Сам продукт “кредитная карта” постепенно трансформируется в нецелевой кредит. Если еще лет десять назад классическая кредитка была премиальным сегментом рынка по сравнению с кредитом наличными и POS-кредитами, то теперь она вбирает в себя указанные сегменты»,— считает руководитель проектов аналитического центра «Эксперт» Сергей Селянин.

Согласно данным Банка России, средний чек по оплате картой товаров и услуг в 1 квартале 2019 года составил около 830 руб. «Если смотреть на динамику последних лет, то его размер понемногу сокращается — примерно на 5% в годовом измерении. Данная динамика наглядно подтверждает, что карты становятся все более популярным платежным инструментом для совершения регулярных трат»,— указала исполнительный директор, начальник управления по развитию розничных банковских продуктов «Ренессанс кредит» Светлана Сурина.

Эксперты рынка отмечают, что сегмент кредитных карт интересен многим банкам, так как затраты на их выдачу и обслуживание меньше, а ставки по данному продукту весьма высоки и могут превышать 30%.

Чем манит пластик

За последние годы на рынке кредитных карт усилилась конкуренция. Банки увеличивают льготный период использования, запускают акции и партнерские программы, объединяют возможности дебетовой и кредитной карт. «Сейчас банки активно конкурируют между собой, постоянно улучшая предлагаемые условия. Во-первых, за счет увеличения срока беспроцентного кредитования. При этом, в зависимости от финансовой организации, исчисления грейс-периода могут быть разными. Например, расчетный период может начинаться с первого числа каждого месяца, с даты активации карты, с даты ее выпуска, со дня первой покупки»,— перечислил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. Длительность беспроцентного периода и наличие кэшбэка (получение бонусов) — одно из самых значимых преимуществ кредитных карт, уверены все участники рынка.

Альфа-банк вывел на рынок кредитную карту AlfaTravel, которая позволяет копить мили и тратить их на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, бронирование отелей. Льготный период по ней составляет 60 дней. Росбанк предлагает карту «#120подноль» с беспроцентным периодом четыре месяца , «Мультикарта» от ВТБ дает 101 день без процентов на покупки и на снятие наличных. «В последнее время важным критерием выбора карты стали также условия по снятию с нее наличных. При этом еще два-три года назад сделать это без комиссии в большинстве банков было невозможно. Сейчас по “Мультикарте” можно снять наличные бескомиссионно в течение семи дней после активации карты»,— отметил Алексей Долгов. УБРиР в середине июля выпустил кредитную карту с беспроцентным периодом порядка восьми месяцев и кэшбэком от 5% до 10% по специальным категориям. «Это будет знаковым продуктом для рынка, создающим новые стандарты финансовых решений»,— уверен директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.

Модель потребления

Доступность кредитных карт имеет и свои недостатки. «Если раньше пользователями кредиток были люди со стабильным доходом и хорошей кредитной историей, то теперь кредитки выдают кому угодно. Кроме того, ими закрывают дыры в бюджете. В отличие от обычного кредита кредитка выдается один раз на три года, потом лимит не пересматривается или банк его только увеличивает, поощряя траты»,— рассуждает Сергей Селянин.

Впрочем, банкиры указывают на то, что по кредитным картам нет роста просрочки, а их выдача проходит под строгим контролем. «При заявке на любой кредитный продукт банк, в первую очередь, оценивает уровень дохода, кредитную историю и наличие текущих обязательств у клиента. Важно, чтобы размер ежемесячных платежей по действующим кредитам не превышал 30–40% от дохода»,— рассказал Алексей Долгов из ВТБ.

Чаще всего клиенты используют заемные средства на ремонт, крупные приобретения, разовые текущие займы, а также при выезде за рубеж для безналичных расходов. «Сегодня заемщики более ответственно подходят к распределению семейного бюджета, заранее планируют все возможные крупные покупки, отказываются от сиюминутных трат, следят за графиком погашения заложенности»,— сообщила директор по розничному бизнесу Альфа-банка в Екатеринбурге Татьяна Парсиева.

Пластиковая задолженность

Эксперты считают, что проблема просрочки по кредитным картам сильно зависит от экономического положения региона. В Уральском федеральном округе в этом плане более благополучна Тюменская область, а самая проблемная — Курганская.

По данным НБКИ, во втором квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам составила 13,7%, снизившись за год на 3,3 процентных пункта (п.п.) в целом по России. В Свердловской области этот показатель упал на 2,3 п.п. (до 13%), в Тюменской области на 4,6 п.п. (до 14,7%). «Наиболее серьезные темпы сокращения просроченной задолженности демонстрирует сегмент кредитования с использованием кредитных карт, потому что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе с помощью такого инструмента, как лимиты по картам, позволяющие кредиторам внимательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами»,— считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Проникновение безнала

Эксперты прогнозируют, что рынок пластиковых карт на Урале продолжит расти, будет увеличиваться проникновение безналичных платежей в структуре расчетов, снизятся ставки по кредитным картам.

Возможность полного перехода россиян на безналичные платежи становится все более реальной. По данным Центробанка, в первом квартале 2019 года с использованием расчетных и кредитных карт, эмитированных в России, было проведено 8,9 млрд операций объемом 18,6 трлн руб. За аналогичный период 2018 года было проведено порядка 8 млрд операций объемом 16 трлн руб. Таким образом, за год количество операций по пластиковым картам увеличилось на 27%, а объем — на 17%.

В Свердловской области за первый квартал 2019 года было проведено 311,4 млн операций объемом 553,5 млрд руб. За аналогичный период 2018 года — 149,4 млн операций объемом 282 млрд руб. Рост по количеству операций составил 108%, а по объему — 96%.

Евгения Яблонская